Martín Ramos, central del CV Guaguas, a pocas horas de jugar ante el Montpellier: «Nuestra motivación es saber que podemos hacer historia»

Al sur de Francia y con una renta de 3-1, el CV Guaguas afronta mañana, a partir de las 19.00 horas, uno de esos partidos que no solo marcan el destino de una temporada, sino también el de la propia historia de la entidad. Dos años después de la histórica clasificación para los cuartos de final de la CEV Champions League, en la que cayeron ante el Ziraat Bank de Ankara turco en una serie épica, los amarillos se encuentran de nuevo a las puertas de volver a alcanzar esa misma ronda, aunque para ello tendrán que hacer bueno el resultado de la ida ante un Montpellier que ha movido el partido en el calendario hacia el martes para intentar llenar su pabellón, ya que el miércoles es festivo en la ciudad gala.

Tras un viaje largo, aunque algo más cómodo, Martín Ramos, una de las principales figuras del equipo que dirige Sergio Camarero y que estuvo en aquella serie ante los otomanos, echa la vista atrás para rememorar lo que ha sido un curso «largo» a nivel continental, ya que en el pasado tuvieron que superar hasta tres rondas previas para alcanzar la fase de grupos. Aun así, el argentino no piensa en el cansancio cuando tiene ante sí un premio bastante grande como una clasificación europea: «Desde octubre, más o menos, venimos jugando dos partidos por semana, con algunos viajes de hasta 12 horas. La Isla es hermosa para vivir, pero tienes ese inconveniente. En ese sentido, somos el único equipo, junto con Soria, que no ha parado; jugamos la final de la Supercopa el 29 de diciembre y, a los pocos días, tuvimos que afrontar la Champions. Sin embargo, estábamos preparados para ello y hemos hecho el mejor trabajo posible para llegar hasta aquí en condiciones», explicaba el central.

Pese a caer en las semifinales de la Copa del Rey en Valencia hace apenas unas semanas ante el Manacor, el Guaguas no ha perdido la ambición. La ejemplificación de ello quedó resuelta al tumbar al Montpellier en el Arena, algo que Ramos argumentaba alegando que «para el club resultó duro quedar eliminados porque siempre quiere estar en todas las finales, aunque se notó que ellos pudieron preparar mejor el partido durante varias semanas. Con la Champions en medio, quieras o no, a veces te saca del foco; son cosas que pasan. La clave fue que nos repusimos rápido, miramos al partido siguiente, que era ante los franceses, y dimos un paso adelante para ganar la eliminatoria, que no está cerrada, ni mucho menos, pero dimos la cara para que no nos afectara de más esa derrota copera».

Un ambiente ruidoso y la adrenalina de la Champions

A la hora de analizar al rival, el internacional por Argentina destacó que espera un Montpellier «que va a querer hacerse fuerte. Ahora mismo están con la soga al cuello y eso los hace todavía más peligrosos. Debemos estar muy concentrados en todo momento para no perder el control del encuentro». Ante ese escenario, añade que espera un pabellón que genere una de esas atmósferas que todo jugador desea vivir, señalando que «va a ser distinto a cuando juegan un partido de liga. He podido jugar en Francia y sé qué tipo de ambiente hay en este recinto, aunque imagino que en la Champions será mayor, como nos pasa a nosotros. Se están jugando mucho y vamos a jugar en un clima lindo».

Por esa razón, la Champions, que es la máxima competición continental de voleibol, es una de las principales dosis de gasolina de un plantel más que acostumbrado a la gloria nacional, una cuestión que el central resumía al explicar que es el torneo más «bonito de jugar. En la Champions juegas contra los mejores, y eso es lo que todo deportista ansía. Es verdad que la Superliga Masculina (la competición doméstica) está creciendo, pero la Champions es un plus y una motivación extra. Lo que nos mueve es el hambre; la motivación está en que sabemos que estamos a un partido de hacer historia para el Guaguas».

Si bien es cierto que hace apenas dos meses visitó el Gran Canaria Arena el Perugia, el mejor equipo del mundo, y que se vio obligado a tumbar a los insulares en un vibrante duelo que terminó en la muerte súbita, el destino ha querido que se puedan volver a encontrar. El premio de regresar a los cuartos de final de la Champions es verse de nuevo las caras con los italianos, aunque para Martín Ramos solo existe el partido de hoy. «Solo estamos enfocados en el Montpellier, lo que venga después ya lo veremos. La idea es hacer un buen trabajo mañana y, si la suerte nos acompaña, pensaremos en el Perugia, pero está claro que sería algo especial para el club poder vivir ese choque».

Hacer crecer el voleibol

Afincado en Gran Canaria desde 2022, Ramos comentaba que le unen a la Isla y al propio Guaguas unos lazos fuertes, lo que hace aún más especial la meta que pueden conseguir en Francia mañana. «Uno ya empieza a tener conocidos y amigos en la isla. Me siento muy a gusto e intento poner mi granito de arena para que la entidad crezca, porque además tienen la ambición de seguir mejorando. Eso también va en consonancia con el voleibol español, porque la misión es que siga creciendo y tenga más visibilidad, como la tuvo en su momento. Ojalá que podamos pasar porque, a través de eso, podríamos conseguir que el próximo año no tuviésemos que pasar tres rondas previas para llegar hasta la fase de grupos de la Champions. Eso podría venir de la mano si nos clasificamos mañana».

Con todo eso, el Guaguas intentará volver a cruzar esa barrera que ha sido tantas veces esquiva para el deporte patrio. De hecho, en el Siglo XXI solo el Drac Palma en 2007 y el propio club amarillo han llegado a estar entre los ocho mejores equipos del continente. Por tanto, en manos de los chicos de Sergio Miguel Camarero está el volver a escribir un pedacito de historia para seguir soñando.