Tercera RFEF

El ‘Sanfer’ asalta en La Palma la segunda plaza

El Tenisca, ‘farollilo rojo’ , tuvo opciones para sacar un resultado más favorable ante un rival muy eficaz v Stéphane y Naim, goleadores

Los jugadores del San Fernando celebran uno de los goles, ayer en el Estadio Virgen de Las Nieves. | UD SAN FERNANDO

ACAN

Santa Cruz de La Palma

El San Fernando tiró de efectividad para imponerse en su visita al colista Tenisca (0-2), una victoria que permite a los de Maspalomas asaltar la segunda plaza de la tabla del grupo canario de TerceraRFEF, a dos puntos del líder Atlético Paso. El cuadro palmero plantó cara a uno de los equipos más en forma de la categoría y tuvo opciones para llevarse un resultado más favorable; sin embargo, los grancanarios aprovecharon mejor las ocasiones que tuvieron.

El cuadro local se hizo fuerte en defensa desde el inicio y buscó sus primeras opciones a la contra, contrarrestando así los intentos de un Sanfer que pese a dominar la posesión no encontró los espacios necesarios para generar peligro.

La primera ocasión clara la tuvo Godoy al cabecear un centro de Antonio Samuel, sin ver portería por muy poco. Escasos minutos después, en una acción similar con mismos protagonistas, el meta visitante tuvo que emplearse para conservar su marco a cero.

Cerca de la media hora, el colegiado decretó una pena máxima que Stéphane se encargó de transformar en el 0-1. Pese a ello, el Tenisca no bajó los brazos y Amai puso igualar poco antes de llegar al descanso con un tiro que salió lamiendo el poste.

Tras el paso por vestuarios, Christian rozó el empate al internarse por la derecha y disparar al poste; mientras que Josimar se empleó para detener un mano a mano muy claro ante Godoy.

Pese a la mejoría local, fue el San Fernando el equipo que volvió a golpear al filo del tiempo reglamento, siendo Naim el encargado de hacer el 0-2 definitivo mediante un contragolpe. n

