Tercera RFEF
El ‘Sanfer’ asalta en La Palma la segunda plaza
El Tenisca, ‘farollilo rojo’ , tuvo opciones para sacar un resultado más favorable ante un rival muy eficaz v Stéphane y Naim, goleadores
ACAN
El San Fernando tiró de efectividad para imponerse en su visita al colista Tenisca (0-2), una victoria que permite a los de Maspalomas asaltar la segunda plaza de la tabla del grupo canario de TerceraRFEF, a dos puntos del líder Atlético Paso. El cuadro palmero plantó cara a uno de los equipos más en forma de la categoría y tuvo opciones para llevarse un resultado más favorable; sin embargo, los grancanarios aprovecharon mejor las ocasiones que tuvieron.
El cuadro local se hizo fuerte en defensa desde el inicio y buscó sus primeras opciones a la contra, contrarrestando así los intentos de un Sanfer que pese a dominar la posesión no encontró los espacios necesarios para generar peligro.
La primera ocasión clara la tuvo Godoy al cabecear un centro de Antonio Samuel, sin ver portería por muy poco. Escasos minutos después, en una acción similar con mismos protagonistas, el meta visitante tuvo que emplearse para conservar su marco a cero.
Cerca de la media hora, el colegiado decretó una pena máxima que Stéphane se encargó de transformar en el 0-1. Pese a ello, el Tenisca no bajó los brazos y Amai puso igualar poco antes de llegar al descanso con un tiro que salió lamiendo el poste.
Tras el paso por vestuarios, Christian rozó el empate al internarse por la derecha y disparar al poste; mientras que Josimar se empleó para detener un mano a mano muy claro ante Godoy.
Pese a la mejoría local, fue el San Fernando el equipo que volvió a golpear al filo del tiempo reglamento, siendo Naim el encargado de hacer el 0-2 definitivo mediante un contragolpe. n
- Dos años sin Alejandro y Yassine, los menores desaparecidos en El Confital: 'Quedará la eterna incógnita de qué fue lo que pasó
- Un camión tráiler de refrigerados se precipita al mar en el Puerto de Las Palmas
- Un juez indaga si dos empresarios de Telde sustrajeron millones a su compañía para lucrarse
- Más de 280 vuelos de Binter ofrecerán ambrosías Tirma para promocionar la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura
- Binter celebra la graduación de la primera promoción de técnicos en mantenimiento aeromecánico de aviones
- Luz verde ambiental a la regularización de viviendas en Lomo Los Palmitos
- Colapsa un estanque de barro en Las Palmas de Gran Canaria tras las recientes lluvias
- Quince mujeres rompen barreras en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria: así es su día a día en la estiba