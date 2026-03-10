El CV Guaguas firma su derrota más dulce con el Montpellier y vuelve a colarse entre los ocho mejores equipos de Europa (3-2)

El Club Voleibol Guaguas lo ha vuelto a hacer. El conjunto grancanario certificó en Francia su clasificación para los cuartos de final de la CEV Champions League tras superar la eliminatoria frente al Montpellier HSC VB en el Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas. A pesar de caer por 3-2 en el duelo de vuelta, el equipo de Sergio Miguel Camarero hizo valer el 3-1 logrado en el Gran Canaria Arena y confirmó su presencia entre los ocho mejores equipos del viejo continente.

El partido arrancó con personalidad y saltó a la pista con su sexteto de garantías formado por Io De Amo en la dirección, Walla Souza como referencia ofensiva, Osmany Juantorena y Nicolás Bruno en las alas, Hélder Spencer y Martín Ramos en el centro, con Unai Larrañaga como líbero. Los amarillos comenzaron mandando en el marcador (2-4), mostrando solidez en ataque y buena lectura del juego. Sin embargo, el conjunto dirigido por Loïc Le Marrec reaccionó con el paso de los minutos. Con el incansable Simon Hirsch y el siempre peligroso Haukea Maré muy activos, el Montpellier logró voltear la dinámica y aprovechar algunos desajustes defensivos del Guaguas para tomar ventaja (13-11). Los locales fueron creciendo en confianza y terminaron cerrando el primer set por 25-22, empujados por la grada.

Respuesta amarilla

Pero el Guaguas respondió con autoridad en el segundo parcial, con un juego más agresivo en la red y mayor eficacia en ataque. Los grancanarios lograron abrir brecha desde el inicio (1-5). Un Juantorena muy acertado en las transiciones ofensivas y un siempre atento Walla Souza lideraron a los amarillos, que supieron mantener la ventaja pese a los intentos de reacción del Montpellier (20-25), para igualar el partido. El tercer set fue el más complicado para los amarillos. El Montpellier elevó su nivel de intensidad y aprovechó algunos errores del Guaguas para abrir distancia en el tramo decisivo. Con el marcador cuesta arriba (20-18), los amarillos intentaron reaccionar, pero los franceses mantuvieron el control y terminaron adjudicándose la manga por 25-19, obligando a un cuarto set de infarto.

Con todo en juego y el Montpellier buscando forzar el set de oro, el equipo de Camarero supo resistir la presión en los momentos decisivos. Con el 21-23 en el marcador, el Guaguas sellaba el set que necesitaba para asegurar su clasificación, desatando la celebración en el banquillo amarillo. El quinto set terminó cayendo del lado francés, pero el Guaguas ya había cumplido su objetivo. Con esta histórica clasificación, el conjunto grancanario vuelve a situarse entre los ocho mejores de Europa. Los grancanarios se medirán ahora al actual campeón de Europa y del mundo, el Sir Safety Perugia, en los cuartos de final de la competición.