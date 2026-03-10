La nueva sala multiusos de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes en Las Palmas de Gran Canaria acogió este martes la primera jornada del encuentro ‘Retos y soluciones para el deporte federado: seguros deportivos’, una iniciativa impulsada por el Clúster de la Industria del Deporte de Canarias (CIDECA) y la correduría SABSEG, que reunió a representantes del ámbito federativo, especialistas en gestión del riesgo, profesionales sanitarios y expertos en fiscalidad para analizar algunos de los desafíos clave del deporte organizado. Las jornadas cuentan con más de 70 inscritos, responsables y personal técnico de las diferentes federaciones deportivas autonómicas.

El encuentro fue inaugurado por el viceconsejero del ramo, Ángel Sabroso, junto a la responsable ejecutiva del Clúster, Carmen Sosa, y el responsable de SABSEG, en las Islas, Eugenio Fleitas, en un acto que puso de relieve la importancia de reforzar los mecanismos de protección en el deporte federado. Durante su intervención, Sabroso subrayó la relevancia de abordar de forma abierta y técnica cuestiones vinculadas a la seguridad jurídica y la cobertura de riesgos en la actividad deportiva. “Estas jornadas son una cita obligatoria para la gestión deportiva: hablar de seguros, coberturas y seguridad jurídica no es burocracia, es proteger a deportistas, clubes y competiciones con reglas claras y respuestas eficaces ante el riesgo”, aseveró.

Por parte de CIDECA, Sosa destacó que la elevada participación “demuestra el interés existente” por abordar los desafíos que afectan al deporte federado y apuntó que este encuentro forma parte del inicio de “un itinerario de actividades que el Clúster irá impulsando en los próximos meses, con cuestiones como la fiscalidad o los mecanismos de patrocinio deportivo y las nuevas oportunidades que pueden abrir para el sector, tanto para las federaciones como para los promotores de eventos”.

Las federaciones canarias analizan la importancia de los seguros en el deporte / LP/DLP

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el análisis del papel de los seguros deportivos, una herramienta esencial para garantizar la protección de deportistas, clubes y entidades organizadoras. En este ámbito, Nuño Contreras, mánager de desarrollo de Negocio, y Manuel Narváez, responsable del departamento de Deportes, ambos de SABSEG, presentaron una ponencia centrada en cómo las federaciones pueden desarrollar su actividad con la seguridad de contar con coberturas adecuadas y protocolos claros de actuación.

Durante la sesión se recordó que el deporte federado en Canarias mueve más de 190.000 licencias deportivas, según los últimos datos disponibles -un 4,45% del total en España-, una magnitud que refleja la dimensión del sector y la importancia de contar con sistemas sólidos de protección y gestión del riesgo. Los especialistas analizaron los principales riesgos asociados a la actividad federada, desde los accidentes deportivos hasta la responsabilidad civil de las entidades organizadoras, pasando por la responsabilidad de directivos o los nuevos riesgos tecnológicos vinculados a la digitalización de las federaciones. Los expertos explicaron además la importancia de contar con “programas de seguros diseñados específicamente para el entorno federativo”, que permitan garantizar la asistencia sanitaria de los deportistas, la correcta gestión de siniestros y la protección jurídica de las organizaciones deportivas.

En representación de los entes organizativos, la presidenta de la comisión gestora de la Federación Canaria de Ciclismo, Marta Hernández, opinó que “por ejemplo, el seguro deportivo ciclista es muy complejo, ya que las pólizas tienden a encarecerse al ser un deporte de riesgo”, por lo que valoró positivamente “la existencia de charlas técnicas de este nivel que además cuentan con el respaldo institucional, y en las que podemos escuchar propuestas y tomar decisiones para la realidad de nuestros federados”.

Diferentes cuestiones de relieve

En el ámbito sanitario, la jornada incluyó una mesa redonda centrada en la evolución del seguro de accidente deportivo y el incremento de la demanda de asistencia sanitaria privada, en la que participaron profesionales vinculados a Vithas y Hospitales Perpetuo Socorro, con la presencia de Jorge Petit, consejero delegado de HPS Hospitales. Estos especialistas aportaron la visión del sistema sanitario en la atención a lesiones deportivas y en la coordinación con las aseguradoras.

El programa incorporó una ponencia del deportista paralímpico Enhamed Enhamed, que abordó la dimensión psicológica en los procesos de recuperación de lesiones deportivas, cuestión cada vez más presente en la gestión integral de la salud del deportista.

La jornada concluyó con un espacio dedicado a fiscalidad, subvenciones públicas y transformación digital, en el que especialistas de MUR Asesores y ASIC Consultores analizaron las claves normativas que afectan al deporte federado, así como las oportunidades que pueden abrirse en ámbitos como el patrocinio, la financiación y el acceso a ayudas públicas.

El encuentro celebrado en Gran Canaria constituye la primera de las dos sesiones programadas dentro de estas jornadas, que continuarán este miércoles en Santa Cruz de Tenerife, donde se retomarán los debates sobre la gestión del riesgo, la protección sanitaria y el marco jurídico que condiciona el desarrollo del deporte federado.