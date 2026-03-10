Salim, el alquimista invisible del rendimiento

Está fuera de los focos mediáticos, siempre en la sombra y sin hacer ruido. Lejos de los nombres que llenan portadas y estadios, lejos de los que marcan goles, levantan trofeos o deciden partidos en el último minuto. Detrás de cada uno de esos momentos existe una figura silenciosa, constante, imprescindible. En muchos casos, alguien como Salim Attye. Un preparador físico, nutricionista y entrenador que ha fijado su esfera de actuación en Gran Canaria. Pero reducirlo a un título sería quedarse muy corto.

Nacido en una familia de origen libanés, su historia es también un viaje entre culturas: del Mediterráneo al África atlántica, de Senegal a Francia, y ahora, Gran Canaria, siempre con el deporte como lenguaje universal. De hecho, este alquimista invisible del rendimiento ha creado un centro de alto rendimiento en Dakar, donde asesora a jugadores de todo tipo, desde amateurs hasta números uno de la selección nacional.

Quienes han trabajado con él lo dicen con una mezcla de respeto y cariño: Salim no entrena jugadores, los acompaña. Entre muchos, Yeremay, Leodice, Januzai o Alejandro Poch, incluso ha guiado a jugadores de la Ligue 1 francesa y en especial al equipo de Montepieller.

A lo largo de su carrera ha sido preparador físico de equipos de élite (no solo de fútbol), de jugadores profesionales y de futbolistas en distintas categorías. Ha trabajado con jóvenes que soñaban con llegar y con profesionales que luchaban por mantenerse en lo más alto. Para todos ha tenido la misma mirada certera del que entiende que el cuerpo y la mente no se separan.

Porque si algo define a Salim es su manera de entender el rendimiento. Para él, un jugador no es solo velocidad, fuerza o resistencia. Es también confianza, paciencia, equilibrio emocional. "Cada jugador tiene una personalidad propia y unas necesidades diferentes que hay que saber cuidar", sostiene este arquitecto del cuerpo durante una cena en familia. Ha creado con sello propio hasta una aplicación denominada Athletix, en la cual cada futbolista puede llevar al día todos sus registros. Solo necesita descargarse la App y subscribirse.

En el vestuario, en su perfil de entrenador base del Huracán, se le reconoce rápido. Es el que habla bajo, el que observa mucho, el que prefiere escuchar antes de corregir. El que celebra cuando alguien vuelve de una lesión y el que sufre cuando un jugador atraviesa un mal momento. "No comparto el grito como disciplina sino la palabra correcta, en el instante preciso", reconoce.

Salim sufre con los jugadores hasta la extenuación. Y también cree en ellos y celebra como el primero sus victorias.

Su filosofía es sencilla, pero cada vez más valiosa en un deporte que vive acelerado,

demasiado fugaz. La incierta meta importa más que el propio proceso. "Hay jugadores a los que se les coloca en situaciones forzadas que pueden acabar con sus sueños", lamenta Salim.

Mientras otros buscan resultados inmediatos, él insiste en el trabajo invisible. En los pequeños detalles. En la recuperación correcta, en la alimentación consciente, en el descanso, en la confianza que se construye día a día. "Hemos vivido una transformación del fútbol donde se impone el físico por encima de todo", asevera.

Los cuerpos tienen memoria y también los corazones. Quizá por eso muchos jugadores siguen llamándole después de haber trabajado juntos. Para pedir un consejo, para compartir un logro o simplemente para saludar a alguien que, en momentos difíciles, estuvo ahí. Hace unos días viajó a Sevilla a respaldar a Januzaj (ex de la UD y ahora en el equipo hispalense) y arroparlo.

Salim nunca ha buscado protagonismo. Su lugar está unos pasos detrás del foco, en el gimnasio, en la banda, en una conversación tranquila después del entrenamiento como está disfrutando desde su posición de entrenador en el Huracán.

Pero quienes conocen el deporte de verdad saben que en muchos equipos el éxito no empieza en el campo. Empieza con alguien que entiende que el bienestar físico y mental es la base de todo. Alguien como Salim.