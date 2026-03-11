Un autógrafo premonitorio y unos viajes en un Seat 600 lleno de recuerdos; así rememora Carmelo Cabrera a Vicente Paniagua

Un autógrafo y un Seat 600 como parte de unas memorias imborrables. El pasado sábado 7 de marzo, el exjugador del Real Madrid de baloncesto Vicente Paniagua falleció a los 78 años de edad, dejando tras de sí una catarata de emociones en aquellos que alguna vez tuvieron la fortuna de compartir momentos con este alero que conquistó 21 títulos de blanco. Uno de esos compañeros que se cruzó con el manchego a lo largo de su trayectoria fue el grancanario Carmelo Cabrera, con quien compartió vestuario durante casi nueve campañas y que todavía recuerda a la perfección la primera vez que se vieron.

«Vicente Paniagua fue casi el primer jugador del Real Madrid al que conocí. Coincidí con él en alguna concentración de la selección española júnior, porque estaba invitado por Antonio Díaz Miguel. Lo curioso es que le pedí un autógrafo (risas). También hablamos, en esa época, sobre la posibilidad de vernos en Madrid algún día e incluso le comenté que quería ir a ver entrenar al Madrid. Pero, por las vueltas que da la vida, al año siguiente firmé con el Real Madrid y a los tres meses estaba entrenando con él en el primer equipo», resaltaba el imaginativo base insular.

Cabrera explicaba que siempre estaban «juntos» y que les unía una «amistad y un cariño muy grandes desde que nos conocimos en 1966». De hecho, hablaba con una sonrisa de las escapadas que ambos llevaron a cabo en el Seat 600 de Paniagua, con el que iban a «cada momento a Alcázar de San Juan, su localidad natal, para comer cordero, la bizcochá de postre y a bautizarnos en las tinajas, como decía él, con el vino de La Mancha. No solo me llevaba a mí, sino a cualquier compañero. Jugar una pachanga allí ya era motivo para hacer una fiesta; en su pueblo era un ídolo».

Una figura irrepetible

Carmelo Cabrera posa junto a Paniagua durante un partido de leyendas del Real Madrid. / Leyendas Blancas

A la hora de hablar de Vicente Paniagua como jugador de baloncesto, Carmelo Cabrera se refería a él como alguien que «hacía tres cosas, pero las hacía muy bien: defender, porque era un grandísimo defensor; tirar, ya que sin duda era un tirador ejemplar e impresionante desde la esquina, donde siempre estaba preparado para que le dieras el balón; y luego el valor humano. Vicente llegó a ser el capitán del Real Madrid y resultó un ejemplo a seguir». Esas virtudes le llevaron a estar 11 campañas en el conjunto blanco, un lugar donde se ganó la confianza de «Pedro Ferrándiz primero y de Lolo Sainz después, ganando muchos trofeos, incluyendo tres Copas de Europa. Siempre fue fiel al Real Madrid y resultó alguien fundamental que siempre lideró con el ejemplo, llevando la voz cantante en el vestuario y en los viajes. Se sacrificaba por todos. Y, como él mismo decía, era 'el mejor sparring de Wayne Brabender y de Walter Zczerbiak' (risas). Era el clásico sexto hombre, siempre dispuesto a salir desde el banquillo con buena cara y aprovechando sus oportunidades. Fue un ejemplo para todos».

Para el que fuera director de juego del cuadro merengue, su marcha ha sido una «pérdida tremenda como compañero, amigo y persona. En la última etapa, hemos coincidido en la sección de leyendas del Real Madrid, él como secretario y yo llevando las relaciones internacionales. Que se nos haya ido es muy doloroso; también se nos fue hace poco Rafael Rullán y notamos la ausencia de ambos en la gran familia que formamos a lo largo de estos 60 años. Era una persona afable, entregada y cariñosa. Era el hombre de la eterna sonrisa y un apasionado del baloncesto, al que le dedicó toda su vida».

Con todo eso, pese a que Paniagua se haya ido, tras de sí deja incontables momentos que harán que su recuerdo se quede para siempre en aquellos que, como Carmelo Cabrera, estuvieron junto a él.