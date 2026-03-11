Los corredores de 3 Días Trail Ibiza brillan en The North Face Transgrancanaria 2026

La alianza estratégica entre 3 Días Trail Ibiza y The North Face Transgrancanaria vuelve a dar sus frutos. La 27ª edición de la emblemática prueba canaria, celebrada esta primera semana de marzo, ha contado con una nutrida representación de corredores vinculados a la cita ibicenca, que han dejado una más que notable huella sobre los senderos de Gran Canaria. Victorias, podios y actuaciones de altísimo nivel avalan la calidad del circuito que une ambos archipiélagos.

La presencia ibicenca no se limitó a los corredores: Fátima Blázquez, directora de 3 Días Trail Ibiza, estuvo presente en Gran Canaria durante esta edición de The North Face Transgrancanaria, siguiendo de cerca las actuaciones de los atletas y reforzando así el vínculo institucional entre ambas organizaciones.

Un año extraordinario para la familia de 3 Días Trail Ibiza

El acuerdo de colaboración nacido en la duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza (celebrada del 28 al 30 de noviembre de 2025) otorgó a los ganadores de las modalidades Ultra y Maratón inscripción directa y alojamiento para participar en The North Face Transgrancanaria. Aunque Pablo Ibáñez, ganador de la Ultra, y María La Chica, vencedora en Maratón, no pudieron finalmente acudir a la cita grancanaria, el resto del pelotón de élite ibicenco respondió con creces en la isla.

Gemma Arenas, cuarta en la Marathon femenina

La campeona de la Ultra de 3 Días Trail Ibiza 2025, Gemma Arenas (Joma), volvió a demostrar su versatilidad y nivel en Gran Canaria. La corredora, que en noviembre había dominado la prueba ibicenca de 73 km llegando incluso al top 10 de la clasificación general absoluta, compitió en la Marathon de 46 km y finalizó en una meritoria cuarta posición en la categoría femenina.

Bel Calero: doble esfuerzo en dos días consecutivos

Otro nombre propio que estuvo presente en ambas pruebas isleñas fue Bel Calero (Joma). La corredora, que había finalizado segunda en la clasificación general de la Media Maratón de 3 Días Trail Ibiza, se exigió al máximo en Gran Canaria compitiendo en dos jornadas consecutivas: el Kilómetro Vertical El Gigante (miércoles, desde el Valle de Agaete) y la Half (jueves). El resultado fue espectacular: cuarta posición en el KV y sexta en la Half, una doble actuación que pone de manifiesto su extraordinaria capacidad de recuperación y polivalencia.

Antonio Martínez: la victoria que llevaba años esperando

La actuación más destacada entre los hombres llegó de la mano de Antonio Martínez (Asics), quien firmó una victoria espectacular en la Marathon de The North Face Transgrancanaria —prueba que se le había resistido durante años pese a acumular cuatro top 5 en ediciones anteriores—. El corredor, que ya había ganado dos de las tres etapas en su debut en 3 Días Trail Ibiza en 2025 (incluyendo la Media Maratón), llegó a la línea de salida de Tejeda como uno de los favoritos y no defraudó.

Martínez protagonizó un espectacular duelo con Henri Aymonod en la primera parte de la carrera, para luego imponer su ritmo y cruzar la meta con más de un minuto de ventaja sobre los también españoles Fran Anguita y Miguel Benítez. Una victoria que se suma a un año natural sobresaliente en el que el corredor de Asics también logró el título de campeón del mundo por equipos en Short Trail, además de finalizar 13º en la clasificación individual de esa misma prueba.

«Estoy súper emocionado. He venido aquí siete veces y nunca había ganado. Tengo un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto puesto. Al final ya tengo los cinco puestos. Súper contento de estar en la isla desde el 2019 sin fallar y de empezar la temporada así, viendo que el cuerpo responde y los entrenamientos están yendo muy bien.»

— Antonio Martínez, ganador de la Marathon de The North Face Transgrancanaria 2026

Julen Calvó: la remontada más comentada de la Advanced

Otra de las historias del fin de semana la protagonizó Julen Calvó (Joma). El corredor, que había tenido que abandonar en la Ultra de 3 Días Trail Ibiza cuando marchaba en segunda posición, se resarció con una actuación memorable en la Advanced de 81 km (salida en Teror). Calvo completó una remontada épica en los kilómetros finales para arrebatarle la victoria al rumano Leonard Mitrica, también del equipo Joma, en un duelo entre compañeros que mantuvo en vilo a los aficionados hasta la recta final.

Pau Benejam y Pau Capell: de Ibiza a Gran Canaria

El joven Pau Benejam de 26 años, que en 3 Días Trail Ibiza protagonizó uno de los duelos más comentados al cruzar la meta de la Maratón junto a Pau Capell (The North Face) con un tiempo de 3:51:17, completó la Marathon de Transgrancanaria finalizando en el puesto 25. Por su parte, Capell —cuatro veces ganador de la Classic de TGC— optó esta edición por la distancia Advanced de 81 km (salida en Teror), nueva para él, finalizando en un notable 12º puesto.

Completa el apartado masculino Enric Pons, segundo clasificado en la Ultra de 73 km de 3 Días Trail Ibiza, que viajó también a Gran Canaria para disputar la Marathon y rozó el top 10 con un meritorio 11º puesto.

Dos archipiélagos, un mismo latido

Los resultados cosechados en la 27ª edición de The North Face Transgrancanaria confirman que el hermanamiento entre ambas organizaciones trasciende lo meramente deportivo. La alianza entre Ibiza y Gran Canaria como destinos de trail running de élite está generando un ecosistema de corredores que compiten, se forman y se superan en ambos entornos naturales privilegiados.

El nivel demostrado por los corredores vinculados a 3 Días Trail Ibiza en Gran Canaria es el mejor aval de cara a la próxima edición ibicenca, que ya tiene las inscripciones abiertas