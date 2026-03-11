El Guaguas busca la gloria en la CEV Champions League ante el mejor equipo de voleibol del planeta

Las estadísticas están para romperlas y más cuando se trata del Guaguas en Europa. Los amarillos lograban ayer, eliminando al Montpellier francés, completar por segunda vez en las tres últimas temporadas, su clasificación para la disputa de los cuartos de final de la CEV Champions League, un hito que parece prohibido para los equipos españoles en el nuevo formato de la máxima competición continental.

Si en la competición doméstica los amarillos duplican como poco en presupuesto al segundo clasificado, en el Viejo Continente sucede todo lo contrario. Sergio Miguel Camarero está logrando competir al frente del banquillo isleño ante equipos que le duplican e incluso triplican su presupuesto, a base de espíritu, el heredado del viejo Calvo Sotelo, que les ha llevado en estos cerca ya de seis años a convertirse en un equipo respetado en Europa y que se está convirtiendo en un matagigantes en toda regla.

Un camino lleno de obstáculos

Tres rondas previas, una fase de grupos durísima y unos cuartos en los que le tocó sufrir en la vuelta en Francia, pero donde hizo valer los tres puntos conseguidos en la ida en Gran Canaria, le han servido para volver a citarse en la misma temporada con el mejor equipo del planeta, un Perugia al que fueron capaces de arrebatarle un punto en el Arena y que sudó lo suyo en la segunda vuelta en Italia, para vencer a un equipo, el amarillo, que no se rinde.

Los millones y la calidad marcan muchas diferencias, pero el corazón también juega y es capaz de ganar partidos. El propio Osmany Juantorena, que consideraba en el inicio de su nueva aventura en la Isla "un milagro" clasificarse para la fase de grupos de la Champions, se ha convertido en un ferviente creyente de la fe de su presidente, Juan Ruiz, que sigue convencido de que su sueño de alcanzar la Final a Cuatro es posible.

El propio Ruiz desvelaba en una rueda de prensa que había soñado con ese pase y que su rival era un equipo italiano, como así será en este cruce desproporcionado en cuanto a los presupuestos de ambos, siete millones en el caso del Perugia frente a cerca de dos de los grancanarios.

Los dos partidos más importantes de su historia

Dos partidos, quizás los más difíciles de su historia, son los que separan de su mega reto europeo, dos partidos en los que a pesar de su favoritismo, Angelo Lorenzetti, entrenador de los italianos, no las tiene todas consigo. Vivió en sus propias carnes el colmillo de ese lobo con piel de cordero, que es el Guaguas y que a punto estuvo de tumbarle en el Arena en su primer enfrentamiento y volvió a sudar en el segundo encuentro disputado en su casa.

El equipo transalpino, dirigido en la pista por Simone Giannelli, volverá a tirar de sus superestrellas, el opuesto tunecino Wassim Ben Tara o el receptor japonés Yuki Ishikawa, que fueron claves para sumar ambas victorias ante los amarillos.

El nuevo handicap a superar por los amarillos

Quizás el mayor handicap a superar por los hombres de Sergio Miguel Camarero sea el de sorprender a un rival que ya sabe de lo que es capaz la escuadra isleña. Lorenzetti ya conocía sobradamente a un Osmany Juantorena con el que cruzó en el pasado mil batallas en la A1 italiana, pero ahora también conoce a la perfección a los Io de Amo, Walla Bezerra, Hélder Spencer, Nico Bruno o Martín Ramos entre otros y sobre todo el espíritu inquebrantable y de campeón de un Guaguas ante el que si no da su cien por cien sabe que puede claudicar.

El Guaguas vuelve a desafiar la razón en un cruce de cuartos para la historia en el que poco tiene ya que demostrar pero en el que se juega la gloria de la inmortalidad, el creer en que los sueños se pueden hacer realidad y que ha llegado la hora de que David vuelva a tumbar a Goliat en la vida real.