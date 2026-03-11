Mano a mano por el título de la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó entre el Canariones Andamios Padrón y el Teror Pito 4

Máxima emoción en la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó tras la disputa de la penúltima jornada, tras el empate entre los dos primeros clasificados, Los Canariones Andamios Padrón y el Teror Pito 4, que ha provocado que ambos lleguen a la última jornada en un mano a mano por el título, al estar separados por un solo punto. Los amarillos reciben en la última jornada al octavo clasificado, el RC Victoria; mientras que los terorenses visitan al sexto clasificado, el Guaxayra El Pueblo.

Tercero, sin opción al título, se queda el San Rafael, tras perder en la última jornada en casa del RC Victoria por la mínima (7-5).

Descenso confirmado del Telde Doble 4

El Telde Doble 4 certificó su descenso a la Segunda Categoría tras caer ante el Costa Melenara (7-5). Por su parte, el CDVJ Blanco 3 se jugará su salvación en la última jornada, en la que necesitan ganar a los teldenses o que el Dominantes Los Castillos no ganen al Costa Melenara.

En busca de un acompañante para el Arinaga

En la Segunda Categoría se juegan el ascenso el San Porruño y el RCV Canteras en un duelo directo, para acompañar al Arinaga, que juega la última jornada con el ascenso como primero ya asegurado.