La Segunda y Tercera Categoría toma protagonismo en la Copa Fundación La Caja de Canarias

Sin luchadas en Primera Categoría antes del comienzo de las semifinales de la Copa Fundación La Caja de Canarias, la Lucha Canaria de Gran Canaria se centra en su Segunda y Tercera Categoría.

En la categoría de plata la clasificación por la Fase Final está que arde en esta sexta jornada, la que marca el inicio de la segunda vuelta. A las 21:00 horas, en el terrero Tomás el Bombero, el Santa Rita —que afronta el choque con varias bajas— recibe a un sólido Roque Nublo, tercero con 9 puntos. Una derrota del conjunto local complicaría seriamente sus opciones de entrar en los play off, ya que actualmente ostenta 3 puntos, mientras que una victoria acercaría a los visitantes seguir su camino en la lucha con los dos primeros.

A la misma hora, en Montaña Cardones, el Terrero Francisco Hernández acoge el enfrentamiento entre Los Guanches y el Guanarteme. Los locales podrían colocarse líderes provisionales si consiguen imponerse a un rival que actualmente ocupa la última plaza que da acceso a las semifinales. Además, oportunidad para que Guayre Rodríguez, el sénior del Unión Agüimes, continúe aumentando su distancia en la lista de máximos tumbadores donde marcha primero.

La jornada se cerrará el sábado a las 20:00 horas en Las Crucitas, donde el Unión Agüimes y el Maninidra protagonizarán un apasionante derbi. La luchada parte con la balanza a favor de los locales, primeros con 12 puntos, mientras que el Maninidra se sitúa colista de la Segunda Categoría.

El líder Tinamar recibe al aspirante Ajódar en Tercera Categoría

La luchada cumbre de esta jornada se presenta este jueves en el Terrero Pedro Cano Clavijo, a partir de las 21:00, entre el líder Tinamar -9 puntos- ante un Ajódar que se sitúa tercero con 6 puntos. Los locales querrán hacerse fuertes en su casa para apretar más si cabe la parte alta de la categoría de bronce.

A la misma hora en El Doctoral, el Unión Doctoral recibe al favorito Castro Morales B. Los de Telde continúan invictos con una luchada menos, mientras que los locales están en mitad de tabla con una victoria en tres luchadas.

Noticias relacionadas

Por último, el viernes a las 21:00 en La Presa, duelo por la parte baja de la clasificación. El colista Adargoma visita al Unión Sardina. Ambos necesitan una victoria que les haga respirar en la tabla e intentar escalar para luchar por las semifinales de la Copa Fundación La Caja de Canarias.