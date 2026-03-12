Carla Suárez convoca a Kaitlin Quevedo para la Billie Jean King Cup: la tenista grancanaria buscará un puesto en las finales

El sueño de Kaitlin Quevedo llega a sus 20 años. La tenista grancanaria, natural de Naples (Florida), ha visto recompensado su trabajo con la convocatoria por parte de la capitana de la selección española, Carla Suárez, para formar parte de la selección española que disputará la fase de clasificación de la Billie Jean King Cup (BJK Cup), en el Tenis Center Portoroz (Eslovenia), los días 10 y 11 de abril, sobre tierra batida y donde se medirán a la escuadra eslovena.

El objetivo de la escuadra española es el de clasificarse para las finales que se disputarán en la localidad china de Shenzhen.

Cinco son las jugadoras convocadas por la entrenadora isleña, entre las que se encuentra Quevedo, junto a Cristina Bucsa, Sara Sorribes, Leyre Romero y Guiomar Maristany.

Una debutante con mimbres de estrella

Dentro de la convocatoria sin duda alguna, el nombre que más brilla es el de la tenista de origen isleño, Kaitlin Quevedo, al ser la única de las debutantes en la lista facilitada por Carla Suárez, tras consolidarse en el Top 150 de la WTA como la cuarta raqueta española, además, en este curso cuenta con un puesto de cuartofinalista en el segundo WTA 125 de Oeiras, además de sumar su primera victoria WTA 250 de Auckland, donde alcanzó la segunda ronda tras superar la fase previa. Además, en el mes de agosto logró el triunfo en el ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas, donde sus evoluciones fueron seguidas por detalle por Carla Suárez, como madrina que es del prestigioso torneo isleño.

España, a por sus quintas finales en la BJK Cup

España buscará su quinta presencia consecutiva en las finales de la BJK Cup. La temporada pasada obtuvo la clasificación tras firmar una brillante victoria en el Qualifier jugado en Ostrava ante Brasil y la anfitriona Chequia. Posteriormente, cayó eliminada en cuartos de final ante Ucrania (2-0).