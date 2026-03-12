CICAR, clave en la logística de Reventón El Paso

El Grupo Cabrera Medina, compañía lanzaroteña líder en el alquiler de vehículos en Canarias, volverá a respaldar el próximo 28 de marzo a Reventón El Paso Fred. Olsen Express. A través de su marca CICAR, la empresa renovará su compromiso con la prueba palmera, una colaboración que se ha consolidado a lo largo de los años y que resulta fundamental para el desarrollo logístico del evento. La renovación de este acuerdo se produjo recientemente en FITUR y en la misma estuvieron presentes el alcalde del Ayuntamiento de El Paso, Eloy Martín; el concejal de Turismo del consistorio pasense, Omar Hernández, y el Consejero Delegado del Grupo Cabrera Medina, Mamerto Cabrera Cabrera.

La compañía pondrá a disposición de la organización una parte importante de la flota de vehículos que permitirá coordinar el operativo de la carrera. Estos automóviles serán utilizados para el traslado del equipo organizativo, el apoyo en diferentes puntos del recorrido y otras necesidades logísticas imprescindibles para el correcto desarrollo de la prueba, además de ser visibles en diferentes soportes durante la celebración del evento deportivo.

La relación entre CICAR y Reventón se remonta a 2020, cuando la empresa se convirtió en un firme apoyo del Campeonato de España Absoluto y Máster de Trail Running organizado por la Real Federación Española de Atletismo y el Ayuntamiento de El Paso. Aquel campeonato nacional, celebrado en el municipio palmero en un contexto especialmente complejo, marcó el inicio de una alianza que desde entonces se ha mantenido edición tras edición.

Seis años después, la empresa de alquiler de vehículos continúa demostrando su fidelidad con la carrera, reforzando una colaboración basada en valores compartidos, entre ellos el respeto por el entorno natural en el que se desarrolla la prueba.

En la edición de 2026, ambas entidades volverán a apostar por el uso de vehículos sostenibles durante los días de competición, especialmente en aquellos que deban circular por espacios naturales. Una filosofía alineada con los principios de la empresa que instauró el fundador en 1967 y que siguen guiando su actividad: amabilidad y cercanía, seguridad y satisfacción del cliente, sencillez, afán de superación y respeto por la naturaleza, tal y como destacan desde la compañía.