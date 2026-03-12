Lanzarote se prepara para acoger la Copa del Mundo de triatlón

El municipio de Teguise acoge este fin de semana, 13 y 14 de marzo, una nueva edición de la Copa del Mundo de Triatlón Lanzarote – Costa Teguise 2026, una de las citas deportivas internacionales más destacadas del calendario de la World Triathlon, que reunirá en la isla a algunos de los mejores triatletas del panorama mundial.

La celebración de este evento consolida a Costa Teguise como uno de los destinos de referencia para la práctica del triatlón y el turismo deportivo, situando al municipio y a Lanzarote en el mapa internacional de este deporte y reforzando su proyección como sede de grandes eventos deportivos.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha destacado la importancia que supone para el municipio acoger una prueba de estas características, subrayando que "para Teguise es un orgullo volver a ser escenario de una Copa del Mundo de Triatlón, un evento que proyecta la imagen de Costa Teguise y de nuestro municipio a nivel internacional y que consolida nuestro posicionamiento como destino vinculado al deporte y al turismo activo".

Por su parte, el consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, ha señalado que "la celebración de una prueba de este nivel confirma la capacidad organizativa de Lanzarote para acoger grandes eventos deportivos internacionales", destacando además "el trabajo conjunto entre el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise y las federaciones deportivas para seguir posicionando la isla como un destino de referencia para el deporte y el turismo activo".

La competición reunirá en Costa Teguise a más de un centenar de triatletas de élite procedentes de más de 30 países, que competirán por los primeros puntos del ranking internacional en una prueba que se desarrollará en el entorno de la playa de Las Cucharas.

El recorrido incluye 750 metros de natación en aguas abiertas, seguidos de un segmento ciclista de 20,7 kilómetros y una carrera a pie de 5 kilómetros hasta la línea de meta.

Las pruebas élite tendrán lugar el sábado 14 de marzo, con la competición femenina a las 16:00 horas y la masculina a las 18:00 horas.

La celebración de este evento es posible gracias al trabajo conjunto de World Triathlon, la Federación Española de Triatlón, la Federación Canaria de Triatlón, el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise y Turismo Lanzarote, además de patrocinadores y colaboradores que respaldan esta cita deportiva internacional.

Información sobre movilidad y restricciones de tráfico

Con motivo de la celebración del evento, el Ayuntamiento de Teguise informa de que se producirán restricciones de estacionamiento y cortes temporales de tráfico en varias calles de Costa Teguise, principalmente durante la jornada del sábado.

Entre las vías afectadas se encuentran la Avenida Islas Canarias, Avenida de las Palmeras, calle Las Acacias, calle La Atalaya, calle Ruta del Norte y calle Mástil, entre otras.

Durante la tarde del sábado, entre las 14:30 y las 19:30 horas, la circulación quedará totalmente prohibida en las zonas afectadas, salvo en casos de emergencia.

Asimismo, quedarán anuladas temporalmente las paradas de guaguas del Hotel Salinas, en ambos sentidos, y las paradas de taxis de Salinas y Siroco.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con antelación y se agradece la colaboración ciudadana para garantizar el correcto desarrollo de la prueba.