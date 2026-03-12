Todo listo para la undécima edición de la LPA Trail

La Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria será el punto de partida de la undécima edición de la LPA Trail, un evento de trail running urbano que, una vez más, ha agotado sus inscripciones con más de 1.100 dorsales. Este evento, organizado por Arista Eventos, se celebrará el domingo 15 de marzo y contará con tres modalidades principales: la LPA Larga (19K), la LPA Media (11K) y la LPA Corta (5K), además de las categorías formativas y la LPA Kids.

La salida de las tres modalidades será simultánea a las 10:00 horas, comenzando desde la Plaza de Santa Ana. La LPA Larga, que combina entornos urbanos y rurales, arrancará desde Santa Brígida, mientras que la LPA Media lo hará desde el Campo de Fútbol de la Universidad de Las Palmas, destacando por ser el recorrido más verde en la historia de la prueba. Por su parte, la LPA Corta será una opción ideal para los corredores más novatos, con un recorrido de 5 kilómetros.

La LPA Kids también formará parte del evento, con dos pruebas para los más pequeños: 200 metros para niños de 0 a 7 años y 500 metros para los de 8 a 12 años. En esta edición, se sumarán más de 150 jóvenes en las categorías formativas de infantil, cadete y juvenil, lo que reafirma el compromiso de la prueba con el deporte base.

Durante la rueda de prensa de presentación, que tuvo lugar en el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, destacaron varias intervenciones. La concejala de Deportes y Juventud, Carla Campoamor, subrayó la importancia del evento para la ciudad, destacando la conexión entre la capital y Santa Brígida. Además, la gerente del Instituto Municipal de Deportes, Leticia López, resaltó el récord de participación femenina en esta edición, una cifra que ambas administraciones consideran fundamental para el impulso del deporte femenino.

Por su parte, la directora de la LPA Trail, Jazmina Benítez, agradeció el apoyo de las instituciones y patrocinadores, destacando la alta participación de mujeres y jóvenes. También destacó el recorrido más verde de la historia de la LPA Media, que se celebrará este año. Carlos Carrión, concejal de Deportes de Santa Brígida, mostró su entusiasmo por la colaboración del municipio, ya que los primeros 4 kilómetros del recorrido de la LPA Larga discurrirán por paisajes de Santa Brígida.

El evento también contará con la participación del corredor élite Donatello Rota, quien expresó su emoción por estar presente en la prueba, señalando que, aunque es su primera vez participando en la LPA Trail, está listo para disfrutar de la experiencia.