Suspensión del tramo en el Circuito Islas Canarias; el Estadio de Gran Canaria, nuevo escenario de la Super Especial

La organización del Rally Islas Canarias comunica la suspensión del tramo previsto en el Circuito Islas Canarias (Jinámar, Telde). La causa es única y exclusiva: un conflicto de intereses entre los socios de la entidad propietaria del recinto, que no garantizaba la correcta celebración del tramo. Esta disputa es completamente ajena a la organización del evento.

La viabilidad del tramo nunca estuvo en cuestión por parte de esta organización. Permisos, autorizaciones, logística y coordinación estaban completamente previstos y resueltos. La suspensión se debe exclusivamente a las acciones de terceros sobre las que esta organización no tiene control ni capacidad de intervención.

En respuesta a esta situación, y con la colaboración del Instituto Insular de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, la organización ha diseñado un nuevo tramo que no solo sustituye al del Circuito Islas Canarias, sino que lo supera en espectacularidad y en experiencia para el público: una Super Especial en el interior del Estadio de Gran Canaria.

El Estadio de Gran Canaria es una instalación deportiva de primer nivel, con capacidad para decenas de miles de espectadores. Por primera vez en la historia del Rally Islas Canarias - Rally de España, todo el público asistirá sentado en las gradas de un gran estadio, con visibilidad perfecta sobre el trazado. No hay precedente comparable en términos de confort, seguridad y espectacularidad para el aficionado.

El trazado ha sido diseñado específicamente para este escenario, con un trazado de alta espectacularidad que aprovecha al máximo el espacio interior del estadio. El elemento diferencial: dos coches en pista simultáneamente. Un formato que multiplica la emoción, el ritmo y el impacto visual, y que el público podrá seguir en su totalidad desde las gradas.

La Super Especial se disputará en dos jornadas, jueves (18:05 h única prueba cronometrada del día) y viernes (19:45 h como último tramo de la jornada). El público tendrá acceso a un programa completo de actividades antes de cada pasada en el Service Park (actuaciones en directo, Fan Zone, etc.) así como en la pista, convirtiendo cada jornada en un evento en sí mismo. Ambas especiales reciben el nombre de Las Palmas de Gran Canaria, que como sede del evento tendrá estos dos tramos en el itinerario de esta 50 edición. Celebrándose en plena ciudad, el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prefiere potenciar y aunar esfuerzos en un solo tramo haciendo una apuesta decidida en el Estadio de Gran Canaria, por lo que el tramo previsto para el sábado se traslada al viernes y será sustituido por la segunda pasada de este, no realizando dos super especiales distintas en la ciudad y además proyectando una imagen de primer nivel.

Las entradas ya adquiridas para el tramo del Circuito Islas Canarias son válidas para acceder al Estadio de Gran Canaria en ambas jornadas —jueves y viernes— sin ningún trámite adicional.

Las localidades restantes del aforo del Estadio de Gran Canaria se pondrán a la venta al mismo precio y en las mismas condiciones que las entradas ya comercializadas, siendo igualmente válidas tras su compra para acceder los dos días.