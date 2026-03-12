The Battle Championship 10 promete emociones fuertes en su regreso al pabellón Juan Beltrán Sierra el próximo 21 de marzo

El 21 de marzo, Gran Canaria será el escenario de una jornada llena de adrenalina, con la celebración simultánea de The Battle Championship 10 y el Campeonato de Canarias de MMA 2026. El evento, que se celebrará en el pabellón Juan Beltrán Sierra de Las Palmas, promete ofrecer una doble experiencia de combate en un solo día, consolidándose como uno de los eventos más importantes de Artes Marciales Mixtas (MMA) en la región.

El combate más destacado será el enfrentamiento por el título de peso ligero entre Kevin Perdomo, la nueva promesa canaria, y José Sánchez, un experimentado luchador que regresa al octágono después de un año de ausencia. Perdomo, quien recientemente derrotó a Mathys Duragrin en el Arena Elite Championship (AEC) en Francia, se enfrenta a Sánchez, exluchador de Bellator, quien busca demostrar que sigue perteneciendo a la élite de las MMA.

La jornada será doblemente emocionante, comenzando por la mañana con los combates previos del Campeonato de Canarias de MMA. A partir de las 18:00 horas, se disputarán los cinco combates principales de The Battle Championship 10, seguidos por los últimos enfrentamientos del certamen regional. Los combates amateurs también serán parte esencial del evento, con Lionel Brito (Las Palmas) y Marcks Población (Asturias) luchando por el cinturón de peso ligero.

En el resto de la cartelera, se enfrentarán el rumano Roberto Ionescu contra el argentino Lautaro Teneb en la categoría de peso pluma, el brasileño Oliveira contra el grancanario Joan Rodríguez en peso pluma, y el alicantino Adrián Gálvez frente al madrileño TJ Oseh en un combate de catchweight.

Este evento subraya el auge de las MMA en Canarias, una disciplina que ha ganado notable relevancia en los últimos años. Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, destacó que eventos como este demuestran la solidez de las MMA en la región, que se ha consolidado como un referente a nivel mundial. Por su parte, la concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, subrayó el crecimiento de la disciplina en la ciudad y celebró la simultaneidad de ambos campeonatos.

Julio Santana, promotor del evento, expresó su entusiasmo por la diversidad de luchadores internacionales y la oportunidad de visibilizar a los peleadores amateurs. “Será un espectáculo total que ofrecerá grandes vibraciones y un ambiente único”, comentó.

Por último, Perdomo y Sánchez coincidieron en su promesa de ofrecer una pelea espectacular. Perdomo, emocionado por luchar en casa, expresó su agradecimiento y motivación, mientras que Sánchez aseguró estar en su mejor forma y anticipó una pelea memorable.

Noticias relacionadas

Las entradas para The Battle Championship 10 ya están disponibles en www.entradascanarias.com, así como en los puntos de venta The Room Peluquería y Gimnasio Taz Jinamar. El pesaje de los peleadores profesionales se llevará a cabo el viernes 20 de marzo, mientras que los competidores amateurs realizarán su pesaje el mismo día del evento, de 08:30 a 09:30 horas.