Los chicos del barrio del Bus Leader San Roque encuentran el camino de la salvación en la Superliga de voleibol

Marcos Fernández y Adrián González mantienen al Bus Leader San Roque, a falta de tres jornadas para la conclusión de la Superliga, un punto por encima del descenso. Tres finales les quedan por delante, comenzando mañana por el Teruel, al que se miden (19.30 horas) en el Polideportivo Leoncio Castellano.

El Bus Leader San Roque es una rara avis en el mundo de la élite deportiva, un club modesto, de barrio, que está siendo capaz de sobrevivir en la élite del voleibol nacional, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría y viviendo a la sombra de un Guaguas que con sus éxitos en la competición doméstica y en Europa, acapara gran parte de los focos mediáticos de la Isla. Los conocidos como los chicos del barrio no quieren ni pueden compararse con sus vecinos, sólo quieren prolongar su sueño de poder prolongar su estancia en la Superliga un año más, un sueño que tras su última victoria ante el Leganés se encuentra más cerca.

El club decidió dar un cambio de rumbo ante la mala racha de resultados que acumulaba en la jornada 12, tras caer en su visita a su rival directo, el Playas de Castellón, por la vía rápida, lo que les dejaba en aquel momento penúltimos, a cuatro puntos de la salvación que marcaban los castellonenses. De esta forma, Fran Carballo dejaba de ser el entrenador del primer equipo y tomaba el relevo el asturiano Marcos Fernández, formando tándem con el grancanario Adrián González, que han conseguido elevar el nivel de competición de la plantilla y situarle a tres jornadas del final con un punto por encima del descenso.

Tres finales por delante

Tres finales ante el Teruel (mañana sábado, 19.30 horas), el Cisneros de Tenerife y el Melilla, son las que le esperan por delante a un Bus Leader San Roque que ha recuperado su espíritu belicoso que ha calado en la Superliga y que con el apoyo de la gente del barrio intentará cumplir su objetivo.

El nuevo entrenador jefe de los rojinegros, Marcos Fernández, destaca que «desde el primer día todos los jugadores nos manifestaron su apoyo y es lo que están demostrando cada día, el grupo creo que se nota que ha recuperado la ilusión, además, al haber vuelto a ganar partidos han recuperado la buena dinámica y todo ello se debe al trabajo de todos».

Dependen de sí mismos

Desde el vestuario del equipo grancanario tienen claro que el camino de la salvación pasa por «seguir trabajando mirándonos a nosotros mismos, independientemente de lo que hagan nuestros rivales, porque tenemos la fortuna de que en estos tres partidos que quedan dependemos de nosotros mismos». «Nosotros tenemos que competirle a Teruel como estamos haciendo en todos los partidos, seguir con la misma dinámica y rascar el máximo número de puntos que nos sea posible», asegura el entrenador asturiano.

Del rival de mañana destaca que «es un gran equipo, con mucha historia, con muy buena plantilla y que es muy completo, porque cuenta con recambios de garantías en todas las posiciones, pero al final podríamos decir lo mismo de todos los equipos de la Superliga, sabemos que será complicado, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros para intentar sumar el máximo número de puntos posible ante ellos y más jugando en casa».