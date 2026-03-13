El circuito Carrera de la Mujer 2026 arranca este domingo en Gran Canaria

Este domingo 15 de marzo a las 10h (desde la plaza de Canarias) arranca en Gran Canaria el circuito nacional 2026 de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana con la primera cita de la temporada. Serán en total más de 3.500 mujeres las que se sumen a la primera "Marea Rosa" del año y estrenarán las esperadas camisetas rosas de Oysho, presentadas hoy oficialmente en la rueda de prensa que ha contado con la presencia de Yolanda Vázquez Mazariego, fundadora de la Carrera de la Mujer.

El lema de este año es "Somos imparables", y lo lucirán más de 100.000 participantes entre las 9 pruebas que se celebran. Entre las más de 3.500 canarias que participarán el domingo el 48% de las inscritas son madres, el 9% abuelas y habrá hasta 10 bisabuelas. En línea de salida haremos un homenaje a la olímpica canaria Almudena Rodríguez, una de las jugadoras de balonmano más importantes de la historia de este deporte en España, olímpica en Tokyo 2020 y medalla de plata en el Mundial de Japón 2019.

El que es el evento femenino más grande de toda Europa vuelve a las Palmas de Gran Canaria con el apoyo del Cabildo a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de la capital y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Además de las inscripciones normales, ha habido hasta 100 inscripciones totalmente solidarias a favor de a favor de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico. Mañana sábado de 10 a 20h se abrirá la Feria de la corredora en el Centro Comercial Las Arenas, donde las mujeres recogerán la nueva camiseta Oysho oficial de la "Marea Rosa", el dorsal con el 016 (teléfono de atención a las víctimas de violencia machista en Canarias) y la bolsa de la corredora.

Como novedad este año se ha organizado una jornada previa enfocada en prevención, deporte y salud y patrocinada por Hyundai Canarias, Hospitales San Roque y Centro Comercial Las Arenas. Ha sido todo un éxito y las plazas se agotaron enseguida. Será mañana sábado 14 de marzo, comenzando con la doctora Virginia Benito Reyes, ginecóloga oncológica de Hospitales Universitarios San Roque. Con ella aprenderemos a hacernos una autoexploración para la prevención del cáncer de mama y escucharemos sus consejos para cuidar nuestra salud en este ámbito. Acto seguido, Yolanda Vázquez, directora de la revista YogaFit impartirá una clase de yoga para mejorar la salud física, mental y emocional.

En este pasado 2025 se ha superado la cifra histórica de 1.600.000 mujeres participando desde 2004 en el que es el mayor evento deportivo femenino de Europa. En 2026 el objetivo seguirá siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

En la zona de meta situada en la Playa de Las Canteras, junto al Auditorio Alfredo Kraus, todas las participantes podrán disfrutar en directo de las sesiones de música, baile y ejercicio que los monitores de GO Fit Las Palmas, BalletFit y Zumba han preparado. Será un festival de fitness y aeróbic de una hora tras la carrera y mucha animación.

El proyecto este año de la sección +SolidariAs es Asociación Frida Kalho. La Asociación con sede en Telde y presidida por Mapi Jerez se fundó para fomentar la participación de la mujer en el ámbito cultural mediante la realización de talleres, exposiciones, teatro, charlas y formación con temática de igualdad, salud y deporte. Llevan más de 15 años empoderando a las mujeres a través de la cultura y el arte y estarán mañana en la feria de la corredora con un stand donde nos mostrarán su trabajo

Las mujeres refugiadas de CEAR participan un año más en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana en Gran Canaria, que se ha convertido en un espacio de encuentro, bienestar y reivindicación para miles de mujeres. A través de esta iniciativa, las participantes de los programas de acogida de CEAR encuentran una oportunidad para compartir una experiencia colectiva, fortalecer su autoestima y disfrutar del deporte en comunidad.

Para muchas de las mujeres refugiadas que llegan a Canarias, participar en la Carrera de la Mujer supone una experiencia nueva y significativa. Procedentes de contextos donde el acceso al deporte o al autocuidado femenino es limitado, este tipo de actividades representan un primer paso hacia la recuperación de espacios propios de bienestar, salud y autonomía.

También hay más de 40 mujeres invitadas por la organización a través de Cruz Roja, continuando con esta línea de apoyo a proyectos locales e inclusivos, Mujeres de la Asociación Cruz Blanca y mujeres del CAED Colegio León también han recibido dorsales para participar el domingo.

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