Los escolares de la Villa de Moya toman las calles en una Circular Kids marcada por el deporte y la convivencia

La Circular Kids llenó en la mañana del viernes de deporte, ilusión y compañerismo las calles de la Villa de Moya con una jornada en la que los más pequeños del municipio se convirtieron en los grandes protagonistas.

La actividad, incluida dentro de la programación de la XIV Circular Extrema Villa de Moya, estaba prevista inicialmente en el entorno natural de La Josefa, aunque finalmente tuvo que trasladarse al casco del municipio debido a las continuas y persistentes lluvias registradas durante los últimos días.

A pesar del cambio de ubicación, la jornada se desarrolló con gran participación y entusiasmo por parte del alumnado, que pudo disfrutar de diferentes recorridos adaptados a su edad en un circuito urbano preparado para la ocasión.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó el valor de este tipo de iniciativas para fomentar el deporte desde edades tempranas. "Para nosotros es muy importante que los niños y niñas del municipio puedan participar en actividades como la Circular Kids, que no solo promueven la práctica deportiva, sino también valores como el compañerismo, la convivencia y el respeto. Ver a los escolares disfrutar del deporte y sentirse parte de la Circular es una gran satisfacción, además de una forma de promover cantera", señaló.

Circular Kids en Moya. / LP/DLP

En la Circular Kids participaron escolares de todos los centros educativos del municipio: CEIP Agustín Hernández Díaz, CEIP Carretería, CEIP Manuel Balbuena Pedraza, CEIP Costa, CEIP Frontón y CEIP Trujillo, que compartieron una mañana marcada por el deporte y la convivencia entre centros.

Por su parte, el concejal de Deportes, Gilberto Sosa, subrayó la importancia de seguir apostando por el deporte base dentro de la programación de la prueba. "La Circular Kids nos permite acercar el deporte a los más pequeños y sembrar la semilla desde edades tempranas. Es una jornada pensada para que disfruten, para que compartan con compañeros de otros centros y para que empiecen a sentir la emoción de formar parte de la Circular", explicó.

Con esta iniciativa, el municipio continúa apostando por el fomento de la actividad física y la creación de cantera en el mundo del trail, implicando a los centros educativos en una jornada que combina deporte, convivencia y participación.

Noticias relacionadas

La Circular Kids sirve además como antesala de la XIV Circular Extrema Villa de Moya, que se celebrará el próximo 21 de marzo y reunirá a cientos de corredores en los senderos del municipio.