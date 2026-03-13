Hecher Sosa, un canario en la corte de la UFC

El lanzaroteño Hecher Sosa se estrena oficialmente en la mejor compañía de artes marciales mixtas (MMA) del mundo mañana, alrededor de las 22.00 horas, en el marco del UFC 114 que se celebra en el Meta APEX de Las Vegas. Su rival, el peleador brasileño Luan Lacerda. Y su objetivo, «ser el primer español en debutar con un KO».

Hecher Sosa, The Guanche Warrior, quiere debutar a lo grande en la UFC a sus 30 años. El lanzaroteño se estrena en la mejor compañía de artes marciales mixtas del mundo ante el peleador brasileño Luan Lacerda, de 33 años, en una de las peleas preliminares del UFC Vegas 114, en el Meta APEX de Las Vegas, alrededor de las 22.00 horas del sábado. Su objetivo lo tiene claro: «ser el primer español en debutar con un KO» en la historia de la compañía regentada por Dana White.

El espectáculo dentro del octágono está asegurado con la presencia del peleador isleño, tal y como demostró durante su participación en la Dana White’s Contender Series, en su pelea ante el brasileño Mackson Lee. A pesar de no lograr noquearle ni someterle, ofreció un recital de recursos que encandilaron al gran jefe de la UFC, quien no dudó en otorgarle un contrato, conmovido también por la historia de superación personal que le llevó a no renunciar a su sueño a pesar de la muerte de su padre unos días antes de la pelea y al que posteriormente le dedicó su victoria.

Pelea condicionada por el corto aviso

A pesar de aceptar este combate con premuras de tiempo por la lesión de Rinya Nakamura, que inicialmente iba a ser el rival del brasileño, el lanzaroteño está convencido de brindar a los aficionados de Las Vegas el mejor debut de un español en la compañía.

Hecher Sosa comenzó su trayectoria en las artes marciales mixtas en el circuito amateur con un récord destacado en el que acumuló 28 victorias, cuatro derrotas y dos empates, proclamándose campeón de España en tres ocasiones de forma consecutiva entre 2017 y 2019. También conquistó una medalla de bronce en el Mundial de IMMAF 2018 y logró podios internacionales tanto en Europa como en África.

Su trayectoria hasta la élite

Su debut en el campo profesional, donde acumula un récord de 14 victorias y una derrota, se produjo en 2020. Fue campeón del peso gallo en el Fight Club Rush en Suecia y posteriormente en The Way of Warriors FC (WOW FC) en España, compañía en la que uno de sus asociados es el campeón hispano-georgiano Ilia Topuria, logrando varias victorias por KO y sumisión.

Su gran oportunidad le llegaba al lanzaroteño el pasado 16 de septiembre en la Dana White’s Contender Series (DWCS) en Las Vegas, donde venció por decisión unánime al brasileño Mackson Lee. Con esa victoria se ganó un contrato con la Ultimate Fighting Championship (UFC), siendo el primer español en entrar en la compañía a través de este programa.

Un campamento exigente

Con premura, le llegó la que puede ser la pelea más importante de su vida. Esta circunstancia le obligó a realizar un campamento exigente y en un tiempo más reducido del que suele ser habitual para él. Inicialmente arrancó su preparación en Tailandia, lo que le aportó trabajo físico y técnico del más alto nivel. Durante las últimas semanas ha proseguido con su entrenamiento en el Performance Institute de la UFC en Las Vegas, donde ha tenido la oportunidad de entrenarse con otros peleadores de élite de la compañía, haciendo especial hincapié en la defensa de sumisiones y en mejorar la capacidad para afrontar peleas largas. El propio Hecher Sosa, en diferentes medios de comunicación, ha declarado sentirse preparado respecto a su peso y a la condición física: «Afilado y listo para la batalla».

Un rival duro y experimentado

En cuanto a su rival, el brasileño Luan Lacerda, éste llega a la cita con un récord de 13 victorias y tres derrotas. Su preparación ha corrido por cuenta del prestigioso equipo Nova União, de su país natal. Se trata de un peleador que sobresale por su habilidad para el grappling y las sumisiones. En su último combate en la UFC venció por una palanca de brazo en la segunda ronda a Saimon Oliveira, mostrando su capacidad para finalizar peleas.

Sus derrotas dentro de la compañía se han producido ante rivales experimentados como Cody Stamann y Da’Mon Blackshear, lo que indica que puede luchar bien pero también que encuentra dificultades ante estilos explosivos.

Favoritismo para el isleño

Por contra, Hecher tiene una fuerte base de lucha (wrestling): suele dominar los combates con derribos y con control de posición. Destaca por su versatilidad física, combinando su poder de KO con sumisiones y un buen cardio.

El termómetro de las casas de apuestas le dan una ligera ventaja al peleador lanzaroteño como favorito a ganar el combate ante Luan Lacerda, reflejando su récord más sólido y también la confianza en su wrestling y en su dominio general del octágono.