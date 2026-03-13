Presentación oficial de la primera serie de la Copa del Mundo en Costa Teguise

El Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote acogió ayer viernes, del pistoletazo de salida oficial a la prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Triatlón, que se celebrará hoy sábado en Costa Teguise. Este evento, además, supone el inicio del calendario internacional del triatlón y que contará además de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La presentación contó con la asistencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, del consejero de Actividad Física y Deportes insular, Juan Monzón; del viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, del concejal de Deportes de Teguise, Alejandro Ramirez, del presidente de World Triathlon, Antonio Arimany; y del presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha remarcado la relevancia internacional de la cita y su impacto para la isla: “La celebración de la Copa del Mundo de Triatlón Lanzarote - Costa Teguise 2026 vuelve a colocar a Lanzarote como un destino deportivo de referencia a nivel mundial. Acoger una prueba del calendario oficial de World Triathlon sitúa a nuestra isla en el centro del triatlón internacional”. El consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, afirmó que este evento “supondrá un antes y un después para el triatlón en nuestra isla”. El viceconsejero de Actividad Física y eportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, agradeció “la enorme prisposición de todos para sacar adelante este Campeonato del Mundo”. “Desde el Ejecutivo canario seguiremos apostando por traer eventos deportivos internacionales”

“Lo que más satisfacción da es ver a las administraciones trabajar de forma conjunta para hacer posible un evento como este, estoy convencido de que empezaremos en Lanzarote de la mejor de las maneras y que, además, nos volveremos a ver en los JJOO de Los Ángeles”, aseveró por su parte el presidente del World Triathlon, Antonio Arimany.

Un equipo español de élite

La presentación contó, además, con la presencia de técnicos y deportistas de la selección española que competirán durante este fin de semana en Costa Teguise y que están dirigidos por Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y por Mario Mola, tres veces campeón del mundo de Triatlón.

La competición se organiza con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Teguise y las Federaciones Española y Canaria de Triatlón, y cuenta con Suzuki Ibérica como patrocinador oficial, el motor del triatlón.

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La jornada comenzará a las 8.30 h. con la prueba popular de supersprint. A las 10:00 h. tendrá lugar la prueba sprint grupos de edad y las 12.30 las competiciones de menores, finalizando la jornada mañanera a las 14.30 h. con las actividades y ceremonias protocolarias. Por la tarde, a las 16.00 h. tomarán la salida de natación las mujeres categoría élite y a continuación, es decir a las 18.00 horas, la de hombres categoría élite. La ceremonia de premiación cerrará la jornada a las 19.30 h.