Rally Islas Canarias: la Super Especial se traslada al Estadio Gran Canaria

La organización del Rally Islas Canarias ha informado sobre la suspensión de uno de los tramos previstos en el Circuito Islas Canarias (situado en Jinámar, Telde) debido a un conflicto de intereses entre los socios de la entidad propietaria del recinto, lo que no garantizaba las condiciones adecuadas para la correcta celebración del tramo. Este conflicto, ajeno a la organización del evento, ha dado paso a la creación de una solución innovadora.

La viabilidad del tramo nunca estuvo en duda por parte de los organizadores, quienes habían coordinado todos los permisos, autorizaciones y logísticas necesarias. No obstante, ante esta situación, la organización ha optado por una alternativa espectacular en colaboración con el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria: una Super Especial que se celebrará en el interior del Estadio Gran Canaria.

Este nuevo trazado no solo sustituye al tramo suspendido, sino que ofrece una experiencia única para los aficionados. El Estadio Gran Canaria, una de las instalaciones deportivas más destacadas de primer nivel en la isla, tendrá capacidad para miles de espectadores, que podrán disfrutar del rally desde las gradas del estadio, con una visibilidad completa del recorrido. Esta propuesta inédita permite un nivel de confort, seguridad y espectacularidad sin precedentes para los asistentes.

El trazado ha sido diseñado específicamente para este escenario, con un trazado de alta espectacularidad que aprovecha al máximo el espacio interior del estadio. El elemento diferencial será la presencia de dos coches en pista simultáneamente, lo que multiplicará la emoción y el dinamismo de la prueba. De este modo, los espectadores podrán seguir la acción en su totalidad desde las gradas.

La Super Especial se disputará en dos jornadas:

Jueves - 18:05 horas: con una única prueba cronometrada del día)

Viernes - 19:45 horas: como último tramo de la jornada). Además, los aficionados podrán disfrutar de un completo programa de actividades en el Service Park, que incluye actividades dirigidas a toda la familia, como un Fan Zone, entre otras.

El evento, que lleva el nombre de Las Palmas de Gran Canaria, refuerza el vínculo entre el rally y la ciudad, y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está colaborando activamente para que esta nueva propuesta se convierta en un éxito. De esta manera, se sustituirán las pruebas previstas originalmente en la ciudad por esta emocionante Super Especial dentro del estadio, lo que permitirá mostrar a los asistentes una nueva imagen del Rally Islas Canarias.

Las entradas adquiridas para el tramo del Circuito Islas Canarias serán válidas para acceder al Estadio Gran Canaria durante ambas jornadas de la Super Especial, sin necesidad de ningún trámite adicional.