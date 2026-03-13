Rogelio Peñate lucha por los puestos de podio en el Safari Rally de Kenia

Rogelio Peñate lucha por los puestos de podio en el siempre exigente Safari Rally de Kenia. El copiloto de la isla de Gran Canaria finaliza la jornada del viernes en la cuarta posición de WRC2 y la tercera de WRC2 Challenger. Junto a Diego Domínguez, el natural de Santa Lucía de Tirajana está cuajando una sensacional actuación en la primera prueba de su programa. A pesar de un pinchazo, el dúo hispanohablante sigue aspirando a firmar un gran resultado.

La ronda africana comenzó en la tarde del jueves con la disputa de dos tramos. El que abrió la competición estuvo marcado por la lluvia. Las nubes que cubrían el cielo keniata descargaron con fuerza, pero los del Toyota GR Yaris Rally2 superaron ese desafío con nota. En el siguiente recorrido, ya en condiciones de seco, los campeones del mundo de WRC3 del 2024 fijaron el crono de referencia, situándose a solo 3.0" del liderato de la división de plata.

El viernes planteaba uno de los días más complicados de la temporada, pero eso no amilanó a los integrantes del MSi Racing Team. Mantuvieron su excelente ritmo y solo fueron frenados por un pinchazo en la pedregosa segunda pasada por ‘Kedong’. El percance les costó un minuto, déficit del que ya han conseguido recuperar quince segundos. Rogelio y Diego, en plena misión remontada, sellaron otro contundente scratch para finalizar la etapa.

“Empezamos con firmeza y la intención de no cometer errores”, apunta el tirajanero. “Ha sido una pena lo del pinchazo. Destruimos el neumático y la llanta, pero no afectó a los frenos ni a la mecánica. Los tres tramos siguientes los pudimos completar sin problemas y haciendo muy buenos tiempos. Estamos recuperando terreno. Aunque sabemos que va a ser una tarea difícil, no dejaremos de intentarlo”, relata el experimentado navegante canario.

La prueba con base en Naivasha se reanuda en la jornada de mañana sábado, 14 de marzo, con la especial más larga del fin de semana, ‘Soysambu’ (24.94 km). Esta comenzará a las 8:35 hora local y será seguida en la sección matinal por las de ‘Elmenteita’ (18.01 km) y ‘Sleeping Warrior’ (18.41 km). Tras una parada de media hora en el parque de asistencia, Peñate y Domínguez volverán a visitar esas tres cronometradas durante el bucle vespertino.

Noticias relacionadas

El proyecto deportivo de Rogelio Peñate cuenta con el respaldo de Gran Canaria - La isla de mi vida, Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP), Bingo Luján, Rally Islas Canarias - Rally de España, bp TARO, Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Hotel Rural Triana, Unión Deportiva Las Palmas, Juan Naranjo Salud & Bienestar, Copistería Cervantes, Restaurante El Sitio Ibérico y Joaquín Servicios Agrícola.