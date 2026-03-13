LA PROVINCIA sortea entradas dobles para que sesenta lectores vivan el partido CV Guaguas vs Sir Sicoma Monini Perugia

El Guaguas busca la gloria en la CEV Champions League ante el mejor equipo de voleibol del planeta y el periódico LA PROVINCIA vuelve a apostar por el deporte como motor de emoción colectiva con una iniciativa que ilusiona a la afición: el sorteo de 30 entradas dobles para uno de los partidos más esperados de la temporada. En total, sesenta lectores tendrán la oportunidad de vivir en directo una noche histórica para el voleibol grancanario.

El próximo 21 de marzo a las 19:00 horas, el CV Guaguas se enfrentará al poderoso Sir Sicoma Monini Perugia en la prestigiosa CEV Champions League. El encuentro tendrá lugar en la Zona Volley del Gran Canaria Arena, que se convertirá en el epicentro de la emoción con una afición volcada y un ambiente único.

No se trata de un partido cualquiera. El conjunto grancanario llega como vigente campeón de España, mientras que el equipo italiano ostenta el título de campeón del mundo. Dos gigantes del voleibol frente a frente en una cita que promete espectáculo, intensidad y momentos inolvidables.

Datos del encuentro:

📅 21 de marzo – CV Guaguas vs. Sir Sicoma Monini Perugia (Champions League 2026)

🕜19:00 h

🏟️ Lugar: Gran Canaria Arena

Con esta iniciativa, LA PROVINCIA reafirma su compromiso con el deporte canario y ofrece a sus lectores la oportunidad de sentir desde dentro la emoción de dos noches decisivas para el voleibol grancanario.

Un gran regalo para la afición

Con este sorteo, LA PROVINCIA no solo premia la fidelidad de sus lectores, sino que les da la oportunidad de formar parte de un evento deportivo de primer nivel. Los ganadores podrán disfrutar del partido desde la grada, sintiendo cada punto, cada bloqueo y cada remate como si estuvieran sobre la pista.

La iniciativa refuerza el compromiso del diario con el deporte canario y convierte a sus lectores en protagonistas de una experiencia única, donde la Champions League se vive desde dentro, justo en el corazón de Gran Canaria.

Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏐 Entradas para el gran partido (30 dobles).

💛 Un ambiente vibrante, con la afición grancanaria volcada con su equipo.

🔥 Voleibol de primer nivel del campeonato europeo.

La Champions League late en la cancha, la pelota rebota en el aire... y LA PROVINCIA pone las entradas.

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo:

Asegúrate de estar registrado en laprovincia.es: Si aún no estás registrado, hazlo ahora mismo. ¡Es gratis y solo te tomará unos minutos! Completa el formulario: Lee y acepta las bases y completa el formulario con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando en el sorteo y ahora es solo cruzar los dedos.

Formulario de participación para el sorteo del partido: CV Guaguas vs. Sir Sicoma Monini Perugia:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Al mediodía del viernes 21 de marzo realizaremos el sorteo de entradas para el partido y contactaremos inmediatamente con los afortunados ganadores, quienes podrán disfrutar de este emocionante partido en vivo.

¡Ojo!👀 Recuerda actualizar tus datos de contacto (teléfono móvil y email) para que podamos localizarte fácilmente en caso de ser uno de los ganadores. Puedes actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado.

¡Mucha suerte a todos y que gane el mejor equipo! 🏐🎉