Ale Gil sella un triunfo ‘in extremis’ del Villa

El Villa Santa Brígida, séptimo en la tabla del grupo canario de Tercera RFEF, se llevó un triunfo sobre la bocina frente al Unión Sur Yaiza (2-1). El cuadro satauteño fue superior a lo largo del choque y se adelantó al filo del descanso. El conjunto lanzaroteño igualaba las fuerzas a raíz del empate cerca de la hora de juego, pero los de Darío Ortega volvieron a adelantarse en el tiempo de descuento con un tanto salvador de Ale Gil.

El combinado grancanario llevó el peso del partido desde el inicio, dominando con claridad la posesión y ejerciendo una presión intensa que dificultó la salida de balón rival. Jorge tuvo la primera clara a los siete minutos al internarse por la izquierda y obligar al meta Mike a realizar una parada de mérito taponando su disparo a la base del poste.

El Unión Sur Yaiza tuvo serias dificultades para rebasar la medular y se vio obligado a buscar sus opciones mediante balones largos buscando la espalda de la defensa, sin excesiva profundidad. Un tiro de Ubay desde la frontal, repelido por la defensa, fue de lo poco destacable en ataque.

Con el paso de los minutos, el cuadro yaicero se fue sacudiendo el dominio local y neutralizó las fuerzas sobre el campo. Hasta que al filo del descanso, Romero recogió un despeje en la media luna de espaldas a portería, se giró sobre sí mismo, y envió un zurdazo directo a la base del poste para hacer el 1-0 con el que acabó el primer tiempo.

El Villa se mostró cómodo con ventaja en el marcador tras el receso, esperando a su rival y saliendo rápido al ataque. Así, Romero cabeceó un córner en el área chica que Dani Reina despejó bajo palos; después, Kai remató alto en un mano a mano escorado a la izquierda, y seguidamente, Mike se estiró para desviar el testarazo de Joshua.

Pese a la superioridad local, en el minuto 55, Mike sacó en largo desde su portería hacia el área contraria, donde Ubay peinó el balón hacia Loren, quien encontró la respuesta de Jonay al primer disparo, pero estuvo atento para cazar su propio rechace y establecer el 1-1.

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A raíz del empate, el duelo entró en una fase de ida y vuelta, sin un dominador claro y con las llegadas repartidas; aunque con algo más de sensación de peligro por parte de un conjunto satauteño que se llevó el triunfo en el tiempo de descuento, tras un córner que Ale Gil cabeceó al ángulo en el segundo palo.