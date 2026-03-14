El Arucas logra un triunfo clave para alejarse del descenso
Iván García, Mahy y Ale Frieh certifican la goleada aruquense ante el San Miguel
Acan
El Arucas sumó una victoria clave para alejarse de la parte baja de la tabla del grupo canario de Tercera RFEF ante el San Miguel, que se queda anclado la zona roja (3-0). Entró más metido al duelo el conjunto aruquense, aunque sin claridad en ataque hasta el cuarto de hora, cuando Adrián Hernández cabeceó alto un centro de Iván García al corazón del área desde el perfil derecho.
El cuadro tinerfeño mejoró con el paso de los minutos y supo contener a su rival. Sus opciones más claras llegaban en un disparo de Ale Cruz repelido por Robles y un intento de Héctor que salió rozando el poste.
Antes del intermedio, el Arucas volvió a tener oportunidades para ponerse por delante. Primero, en una contra, Isaac colgó un balón desde la línea de fondo que Iván García remató junto al poste; y después Kevin Mendoza lanzó una falta junto al larguero.
El equipo aruquense apretaba de nuevo al inicio de la segunda mitad. A los ocho minutos de la reanudación, Aníbal colgó un balón desde la derecha que Iván García remató a la red. Solo seis minutos más tarde, Mahy aumentó la renta local al recoger el rechace de un cabezazo previo de Adrián Hernández a la salida de un córner. Con 2-0 en el tanteador, el San Miguel no supo reaccionar y Ale Frieh sentenciaba en el 76’.
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