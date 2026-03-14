La cabeza de Adri Ponce, salvadora en San Mateo

El Panadería Pulido rescató, en la última acción del partido, un punto en la última acción del partido ante el Lanzarote (1-1). Moha adelantó al cuadro lanzaroteño cazando un balón muerto en el área al filo del descanso, mientras que Adri Ponce igualó de cabeza en el minuto 96. Este punto le vale para aguantar provisionalmente la tercera plaza de la tabla del grupo canario de Tercera RFEF, a expensas de lo que haga hoy el Tamaraceite en el feudo del Mensajero.

El conjunto grancanario trató de llevar el peso del partido durante los compases iniciales, buscando posesiones más largas y ejerciendo una presión alta ante un adversario bien plantado sobre el campo que generó las primeras llegadas claras, mediante transiciones rápidas al ataque.

La primera ocasión la tuvo el visitante Moha al recibir un pase en profundidad de Javi Martín y plantarse solo ante Tomy, quien se anticipó en el último instante; después, fue Machín quien probó fortuna con un disparo que cruzaba en exceso. En la réplica del Panadería Pulido San Mateo, el remate de Sullivan rozó la base del poste y poco después Vitolo se topó con la intervención de Ruymán.

Con el transcurso de la primera mitad, el conjunto grancanario se mostró más cómodo con el balón en su poder; sin embargo, en una acción aislada en el minuto 42, Moha vio portería al cazar un balón suelto que el meta Tomy no supo blocar (0-1).

Tras ponerse por delante en el marcador, el equipo lanzaroteño aprovechó el bajón anímico del rival para acercarse al marco contrario, y Machín estuvo a punto de lograr el segundo con un tiro que no vio portería por muy poco.

En la reanudación, el Lanzarote juntó sus líneas y los de Yoni Oujo trataron de dar un paso al frente, aunque sin concretar oportunidades claras de gol, excepto en un disparo de Toni Robaina que lograba desviar el meta visitante.

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Hasta que en la última acción del encuentro, con el equipo naranja volcado al ataque, Ale Gemelo colgó un balón desde la línea de fondo que el central Adri Ponce cabeceó a la red para hacer el definitivo 1-1.