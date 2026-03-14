El Guaguas rechaza la salida de Osmany Juantorena ante el interés de dos clubes italianos

Alerta roja en la Superliga y en el Guaguas, aunque controlada. Dos equipos de la Serie A1 italiana, la mejor liga de voleibol del planeta, se han fijado en el galáctico Osmany Juantorena para reforzar sus plantillas en esta recta final de la temporada.

El club más interesado en repatriar al receptor ítalo-argentino es el Allianz Milano, sexto clasificado de la Liga italiana el curso pasado y que debuta esta semana en los playoffs por el título tras acabar séptimo en la temporada regular, ante el Verona. La urgencia de los milanistas se debe a la lesión de su receptor Francesco Recine, que sería relevado por el jugador amarillo en esta recta final de la temporada.

El segundo club que ha mostrado su interés en Juantorena ha sido el Módena Volley, quinto clasificado la pasada temporada y que en la presente terminó cuarto en la temporada regular y se enfrentará en cuartos de final al Piacenza.

Negativa total de la directiva amarilla

La ausencia en el contrato del jugador de una cláusula de salida, sumado al momento histórico que atraviesa la entidad amarilla, que disputará los cuartos de final de la CEV Champions League ante el Perugia, el mejor equipo del mundo, por lograr un histórico pase a la Final a Cuatro de la máxima competición continental, además de encontrarse a tres fechas de jugar el playoff por el título, en el que quieren revalidad su corona de campeones, imposibilita cualquier tipo de negociación que implique la salida de uno de los mejores jugadores del equipo.

Tampoco ha existido ningún movimiento por parte del propio Juantorena por abandonar la nave amarilla, siendo consciente de la importancia que tiene para el club y para él mismo, el poder lograr un hito histórico para el voleibol español y para un club que apostó por él cuando nadie más lo hizo.

El hombre de los 250.000 euros

El pasado verano, tras ser cortado por el Monza italiano debido a una lesión, Juan Ruiz, presidente del Guaguas, confió ciegamente en él, a pesar de llevar varios meses sin poder jugar y de que esta temporada cumpliría 41 años. A pesar de tener ofertas de Turquía y de Polonia, el hecho de que el Guaguas iba a disputar la máxima competición continental, terminó inclinando la balanza a favor de los amarillos, que le pusieron encima de la mesa un contrato cercano a los 250.000 euros, para llegar a la Isla como el galáctico, no sólo del Guaguas, sino de toda la Superliga, dada su condición en el ranking mundial como el quinto mejor jugador del planeta.

No sólo dinero invirtió la escuadra grancanaria en el jugador, sino también paciencia y concienciación del estado físico del jugador, con molestias crónicas en sus rodillas y en un hombro, que obligaron a Sergio Miguel Camarero a dosificarle, para conseguir devolver su competitividad a un jugador diferencial, hasta el punto de que ha vuelto a despertar el interés de dos equipos de la poderosa Liga italiana.

Evitar un nuevo caso Zonca

Salvando las distancias, porque el interés de los clubes italianos llega en un momento crucial de la temporada para los amarillos, es imposible no recordar el caso de Paolo Zonca, quien tras firmar una renovación de dos años con el Guaguas en la temporada 2024-25, el jugador pidió romper su contrato a pocos días del inicio de la temporada para firmar con el poderoso Ziraat Bankasi turco, lo que obligó a la dirección deportiva a fichar de urgencia al belga Tomas Rousseaux como reemplazo de garantías.

En esta ocasión, ni por parte del club, ni en principio por parte del jugador, se abre una puerta para la salida de un jugador que desea devolver con éxitos la confianza del club y de su presidente. Cuestión diferente es el futuro de Juantorena que probablemente le lleve de vuelta a Italia, donde vive su familia, que no le acompañó en su aventura isleña esta temporada.