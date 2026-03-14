Hecher Sosa debuta con victoria a los puntos, por decisión unánime, en la UFC

El lanzaroteño Hecher Sosa se estrenó en la UFC con una trabajada victoria a los puntos, por decisión unánime de los jueces, ante el brasileño Luan Lacerda, que a pesar de derribar en varias ocasiones al peleador canario, no pudo igualar su ritmo de golpeo con los puños y las patadas, que decantaron a su favor la pelea.

A pesar de sus esfuerzos, no pudo cumplir su objetivo de tener el mejor estreno de un español en la UFC y noquear o someter a su rival.

Noveno debut de un español

Hecher Sosa, The Guanche Warrior, saltaba a la jaula luciendo un calzón blanco, para convertirse en el noveno español en debutar en la UFC, ante el brasileño Luan Lacerda.

Tras unos primeros minutos de tanteo, el Guerrero Guanche imponía su ritmo en los primeros instantes del primer asalto, logrando conectar un derechazo que hacía hincar la rodilla al brasileño, que se reponía e intentaba llevar la pelea al suelo, logrando derribar al lanzaroteño mediado el primer asalto, pero el canario salía airoso y conseguía levantarse.

Lacerda conseguía derribar por segunda vez a Sosa, que volvía a levantarse para intentar llevar la pelea al stricking -golpeo con los puños-, conectando otro derechazo que hacía temblar las rodillas del brasileño.

Hemorragia nasal del lanzaroteño

El lanzaroteño sufría una hemorragia nasal, que le dificultaba la respiración, llegando el primer asalto a su final.

El brasileño sufría ante la rapidez de puños y patadas de Hecher Sosa en el arranque del segundo round. El cansancio por el esfuerzo en la lucha durante el primero, le pasaba factura al carioca, que comenzaba a reflejar en su rostro los golpes certeros del lanzaroteño.

Lacerda intentaba devolver la pelea al grappling para derribar al canario, que salía del clinch para mantener arriba la pelea para aprovechar su superioridad en el stricking. El brasileño alcanzaba el rostro del isleño, pero no se inmutaba y conectaba varias combinaciones que hacían daño a su rival, al tiempo que esquivaba los intentos de respuesta de su rival.

Lacerda se agarraba para buscar un respiro y Sosa le presionaba contra la jaula para poner el equilibrio al término del segundo asalto.

Tiroteo final y triunfo del canario

El brasileño derribaba a Hecher Sosa en el inicio del tercer round, pero el buen trabajo de reverso del isleño le permitía levantarse y conectaba varios golpes al rostro de su rival, que parecía muy fatigado.

Lacerda lanzaba una buena patada que hacía mella en la pierna derecha del canario, que aguantaba de pie.

Un par de codos del Guanche Warrior cortaban el rostro de Lacerda, que volvía a derribar a Hecher que se defendía con las piernas. El brasileño pedía un piquete de ojos que no era reconocido por el árbitro que pedía que siguiese la pelea y Sosa metía la directa para intentar desnivelar la pelea a su favor a los puntos ante la dificultad de terminar con un KO o una sumisión.

Con un tiroteo final entre ambos contendientes se llegaba al final de la pelea que se decantaba en favor del isleño por decisión unánime.