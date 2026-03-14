Rogelio Peñate vuelve a brillar en la penúltima etapa del Safari Rally de Kenia

Rogelio Peñate sigue brillando en el Safari Rally de Kenia. El copiloto de ‘La isla de mi vida’ y Diego Domínguez han sobrevivido a un sábado tremendamente difícil en la prueba africana. Las especiales lucieron un aspecto de lo más delicado a causa de las fuertes lluvias. De hecho, dos de las seis que se habían programado este sábado fueron canceladas para los seguidores de WRC2, la principal categoría soporte del FIA World Rally Championship (WRC).

El bucle matinal de la dupla hispanohablante estuvo condicionado por un problema en el motor de su Toyota GR Yaris Rally2, que no lograba rendir a pleno rendimiento. Esta circunstancia les hizo perder un tiempo importante en la batalla por las posiciones de podio. A pesar de ello, el navegante canario y el piloto paraguayo mantuvieron intacto su espíritu competitivo, el que volvieron a mostrar cuando consiguieron solventar la incidencia técnica.

Los mecánicos del MSi Racing Team realizaron una ardua labor en el parón del mediodía. Sin embargo, el contratiempo que penalizaba a Peñate y Domínguez no se solucionó al completo hasta el enlace a la cronometrada de ‘Elmenteita’. En esta, el natural de Santa Lucía de Tirajana y su compañero de habitáculo aplicaron un ritmo infernal que les llevó a marcar el cuarto mejor registro absoluto. Además de batir a todos los Rally2, ¡ganaron a tres Rally1!

“Los sábados suelen pasar cosas, y esta vez nos ha tocado a nosotros”, comenta Peñate. “Hemos tenido problemas de motor desde por la mañana y nos han ido lastrando durante el día. Afortunadamente, pudimos solucionarlo antes del último tramo, que lo ganamos con bastante ventaja. Todavía queda la etapa del domingo, con las últimas cuatro especiales, y puede ocurrir de todo. Seguiremos divirtiéndonos en esta cita que tanto nos gusta”, añade.

El itinerario dominical está integrado por dos pasos a los recorridos de ‘Oserengoni’ (18.22 km) y ‘Hell’s Gate’ (10.48 km). Ambos se completarán sin ninguna visita al parque de asistencia de por medio. Este organigrama, a tenor de lo acaecido estos días por las exigentes carreteras del continente vecino, obligará a los campeones del mundo de WRC3 del 2024, así como al resto de equipos, a buscar el balance ideal entre arriesgar y conservar.

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El proyecto deportivo de Rogelio Peñate cuenta con el respaldo de Gran Canaria - La isla de mi vida, Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP), Bingo Luján, Rally Islas Canarias - Rally de España, bp TARO, Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Hotel Rural Triana, Unión Deportiva Las Palmas, Juan Naranjo Salud & Bienestar, Copistería Cervantes, Restaurante El Sitio Ibérico y Joaquín Servicios Agrícola.