La grancanaria María Cantero gana la Copa de España de 49er FX junto a Paula Barceló

La regatista grancanaria María Cantero (RC Náutico Gran Canaria) y su compañera, la balear Paula Barceló, ganaron la Copa de España de la Clase 49er FX y se proclaman vencedoras absolutas de la Mallorca Sailing Center Regatta (MSC), la antesala del Trofeo Princesa Sofía de Mallorca, que este año celebrará su edición número 55.

Barceló (patrona) y Cantero (tripulante), vigentes campeonas del mundo de 49er FX, acaban primeras de una flota internacional compuesta por 51 barcos y tras solo dos días de competición debido a que la dirección de la prueba decidió suspender la jornada de este domingo en esta clase para preservar el material ante el inminente comienzo del ‘Sofía’, la regata de clases olímpicas más importantes del calendario español y primera prueba del Sailing Grand Slam, 2026, que tendrá lugar en el mismo escenario.

Elena Barrio y Alicia Frías, terceras

La regatista Elena Barrio, del RC Náutico Gran Canaria (RCNGC) y su compañera, la catalana Alicia Fras, terminaron terceras en la Copa de España de 49er FX, disputada en el marco de la MSC.

Ambas tripulaciones, junto a Isabel Hernández (RCNGC), que acabó 12ª femenina y 3ª española de ILCA 6 en la MSC, y otros/as cinco regatistas de las islas competirán en el 55º Trofeo Princesa Sofía de Mallorca a partir del 27 de marzo.

El resto de la armada canaria

Los demás canarios en las clases olímpicas del ‘Sofía’ serán: Paula Laiseca (RCNGC), en 470 con el gallego Pablo Llorens; Zombor Denes (RCNGC), en 49er con el balear Ian Clive Walker; Nehuen Ambrosini (CD Goodbow Guía de Isora) y Leopoldo Barreto (RCNT), en ILCA 7, y Enrichetta Bettini (RCNGC), en IQ Foil.

El ‘Sofía’ reunirá en la bahía de Palma a 713 equipos de 56 países.