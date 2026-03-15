Hecher Sosa dedica su victoria en la UFC a su padre y hermana fallecidos: "Vine a dar espectáculo"

El día más importante hasta la fecha en la trayectoria deportiva de Hecher Sosa se cumplió anoche en la capital mundial del entretenimiento, Las Vegas. El lanzaroteño se convertía en el noveno español en debutar en la UFC y lo hacía con una victoria sobre el experimentado peleador brasileño Luan Lacerda, en una batalla encarnizada, en la que su rival no se lo puso nada sencillo y en el que no pudo cumplir su reto de ser el primer español en debutar en la mejor promotora de MMA del planeta, noqueando o sometiendo a su adversario. Sin embargo, su exhibición dentro de la jaula, su defensa del grappling al que intentó llevarle su rival y su repertorio de golpes con los puños y con sus patadas, ofrecieron un show a la altura de lo esperado, obteniendo el reconocimiento del público y de los jueces, que le dieron el triunfo final a los puntos, por unanimidad, imponiéndose por tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28.

El luchador lanzaroteño conectó la friolera de 104 golpes significativos por 62 de su rival y dejó su récord profesional en las artes marciales mixtas en un 15-1.

"Vine a dar espectáculo"

The Guanche Warrior, como se conoce al peleador lanzaroteño, reconoció durante la rueda de prensa oficial posterior al UFC Vegas 114, ante las cámaras de Eurosport, que se vio en parte sorprendido por el desarrollo de la pelea ante Lacerda, admitiendo que "esperaba tener un desempeño diferente, esperaba ganar por KO". "Es la primera de muchas, vine a acabar mis peleas, pero también vine a dar espectáculo y eso es lo que di hoy (por ayer)", destacó el canario, que recalcó ante los medios de comunicación que él "siempre busco acabar a mis rivales y si no los busco acabar, busco hacerles el mayor daño posible y eso es lo que he hecho hoy (por ayer), un peleón de esos que los fans recordarán para siempre".

Homenaje a su padre y hermana fallecidos

No podía faltar el homenaje a su padre, fallecido dos días antes de su pelea ante el también brasileño Mackson Lee, durante la Dana White's Contender Series, en la que el conejero lograba su contrato con la UFC: "Aunque sé que mi padre está siempre conmigo, le diría: 'Padre, lo hicimos. Lo hicimos, confiamos hasta el final y juntos hasta donde nos lleve la corriente lo hicimos'". Sosa dedicó el triunfo a "mi padre, mi hermana, toda mi familia, para mi gente que me apoya, que están día a día conmigo, para toda esa gente que es de España, de Canarias, de la isla de Lanzarote, que me están mandando mensajes, me tienen el móvil lleno de mensajes y de amor, quiero dedicarle esto a todos ellos. A quienes han apostado por mí, a todos los que han creído y a todos los que han gastado un minuto de su tiempo solo para poder mandarme un mensaje de amor".

Los leones de la división del peso gallo

El peleador isleño también manifestó su orgullo de tener la oportunidad de demostrar toda su calidad dentro del octágono en la UFC: "Sé que estoy en la mayor promotora del mundo, sé que mi división es la más difícil de todas. En el peso gallo son todos leones, no hay nadie fácil. Ahora quiero seguir siendo cada vez más rápido, más fuerte, más inteligente, seguir mejorando todas mis habilidades. Soy un peleador muy completo, no tengo grietas, pero sí puedo mejorar en todo y voy a por ello".

Para el Guerrero Guanche no hay techo ni límites para su futuro dentro de la compañía: "Hasta donde me lleve la corriente. No tengo límite. El límite lo pondrá el tiempo, y dirá hasta dónde tengo que llegar. Yo voy a por todo y mis ajustes serán seguir mejorando día a día como es yo desde que empecé en este deporte. Llevo solo 10 años peleando en MMA. Esta ha sido mi pelea número 50. Tengo la experiencia y la mente abierta para seguir creciendo".

Respeto y orgullo

Al término de la pelea, la propia cuenta oficial de la UFC, presidida por Dana White, se rendía a la exhibición de Hecher Sosa, publicando el mensaje “He got his respect! #ufcvegas114”, que en español sería: “Se ganó su respeto”.

Además, la prestigiosa agencia Iridium Sports también difundió en inglés un mensaje sobre su debut: “Hecher Sosa proudly represents Spain in his UFC debut”, que en español se podría traducir por: “Hecher Sosa representa con orgullo a España en su debut en la UFC”.

Juan Espino, el mejor debut; Ilia Topuria, el más grande

Otro canario, Juan Espino, El Guapo, sigue tras el esperado debut de Hecher Sosa, siendo el español que en opinión de los expertos en MMA, ha tenido el mejor debut en la historia de la UFC, quien en su primera pelea en la promotora sometió a Justin Frazier en el primer asalto (3:36) y además se llevó el torneo de pesos pesados de The Ultimate Fighter 28. Cabe recordar que MMA Fighting resumió aquella actuación como una victoria en la que “dominó” a Frazier para capturar el título del TUF.

Por otra parte, a pesar de que el debut de Ilia Topuria estuvo por debajo del de Juan Espino, al estrenarse en la UFC con una decisión unánime ante Youssef Zalal, y no con un final antes del límite, lo cierto es que el hispano-georgiano, de momento, es el único que ha logrado dos títulos mundiales en dos pesos diferentes, y es con mucha diferencia el mejor de los españoles hasta el momento.