Katarzyna Slusarczyk y Jorge Álvarez dominan la distancia larga de LPA Trail 2026

La Plaza de Santa Ana vivió una auténtica fiesta del trail running con récord de participación: más de 1.100 atletas tomaron las calles y senderos de Las Palmas de Gran Canaria en la 11ª edición de la LPA Trail. Un 40% de las participantes fueron mujeres, otro dato histórico para la prueba.

La ligera lluvia que acompañó las tres salidas no hizo sino teñir el recorrido de un verde espectacular, culminando con la ya icónica llegada a la Plaza de Santa Ana. "La llegada más bonita de todas las carreras de trail", en palabras de Donatello Rota, segundo clasificado en la LPA Larga en su debut en la prueba.

Las salidas se realizaron a las 10:00 horas desde distintos puntos: la de 19 kilómetros estrenó salida en el centro de Santa Brígida, con la parroquia del municipio como testigo; la Media de 11 kilómetros partió desde el campo de fútbol del Campus Universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Tafira; y la Corta de 5 kilómetros lo hizo desde el barrio capitalino de Lomo Verdejo.

Podio masculino LPA Media / LP/DLP

LPA Larga (19 km)

La LPA Larga contó con el ambiente inigualable del casco histórico de Santa Brígida como escenario de salida.

La gran favorita era la polaca Katarzyna Slusarczyk, ganadora en 2025, y no defraudó: ya en Maipez dejó clara su superioridad sacando más de tres minutos a sus perseguidoras. La doble campeona de la LPA Trail cruzó la meta con un gran tiempo de 1:08:46, que le valió incluso para colarse en el Top 10 de la clasificación general. La acompañaron en el podio Yurena Castrillo y Judit Henríquez, que llegaron con apenas 30 segundos de diferencia entre ellas.

En categoría masculina, Jorge Álvarez dominó de principio a fin y llegó a la Plaza de Santa Ana en 1:01:09. Tras él, el italiano Donatello Rota, debutante en la prueba, y Eloy Cabrera cerraron el podio a 2 y 3 minutos respectivamente.

LPA Media (11 km)

La LPA Media también tuvo a la lluvia como protagonista en la salida más multitudinaria de la mañana, con un ambiente increíble en el campus universitario de Tafira. El ritmo fue altísimo desde los primeros compases.

En categoría femenina, la protagonista fue Raquel García-Cabrera, con una increíble remontada del 6º al 2º puesto que estuvo a punto de darle el triunfo. Sin embargo, Raquel Padilla se lo arrebató por apenas cinco segundos. Ana Isabel Gil completó el podio en tercera posición.

En hombres, David Recco y Joel Santana llegaban prácticamente igualados al paso por Maipez, pero en la segunda parte de la carrera Recco marcó diferencias en una recta que resultó clave. Joel Santana fue segundo a 1:01 del vencedor, mientras que Oliver Zerpa cerró el trío a 1:24.

LPA Corta (5 km)

La carrera más rápida también deparó resultados espectaculares en la línea de meta.

En chicas, la joven corredora en categoría infantil Tea González se llevó el triunfo con un tiempo de 20:08. Tras ella, Marcia Francisco y Elsa León protagonizaron un bonito duelo por la segunda plaza.

En chicos, los tres primeros entraron con apenas 20 segundos de diferencia: el podio lo formaron Echedey García (15:27), Jaime Beltrán (15:37) y Elías Barrios (15:48).

Trofeo Rector y LPA Kids

La jornada se completó con la LPA Kids, con más de 150 niñas y niños en carreras de 200 y 500 metros. Los más pequeños vivieron un momento único cruzando la línea de meta junto a sus familiares. Las categorías de formación —infantil, cadete y juvenil— alcanzaron los 150 participantes, casi duplicando la cifra del año anterior.

La ceremonia de trofeos puso el broche final a una jornada de deporte en familia para el recuerdo. El acto contó con la presencia de Carla Campoamor, concejala de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Tahiche Romero, promotor regional comercial de Fred. Olsen Express; Davinia Martel, de PROVITAL; y David Barbeito, director de actividades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Resultados 2026

CARRERA LARGA (19 KILÓMETROS)

Clasificación femenina

1ª Katarzyna Slusarczyk (1:08:46)

2ª Yurena Castrillo (1:13:52)

3ª Judit Henríquez (1:14:31)

Clasificación masculina

1º Jorge Álvarez (1:01:09)

2º Donatello Rota (1:03:15)

3º Eloy Cabrera (1:04:11)

CARRERA MEDIA (11 KILÓMETROS)

Clasificación femenina

1ª Raquel Padilla (0:49:35)

2ª Raquel Garcia-Cabrera (0:49:40)

3ª Ana Isabel Gil (0:50:14)

Clasificación masculina

1º David Recco (0:39:16)

2º Joel Santana (0:40:17)

3º Oliver Zerpa (0:40:40)

CARRERA CORTA (5 KILÓMETROS)

Clasificación femenina

1ª Tea González (0:19:08)

2ª Marcia Francisco (0:20:09)

3ª Elsa León (0:20:15)

Clasificación masculina

1º Echedey García (0:15:27)

2º Jaime Beltrá (0:15:37)

3º Elías Barrios (0:15:48)

TROFEO RECTOR

Clasificación femenina

1ª Martyna Lopianiak (0:54:42)

2ª Elena Afonso (1:10:13)

3ª Mercedes Cabrera (1:27:52)

Clasificación masculina

1º Álvaro Batanero (0:45:10)

2º Joel Pedroche (0:47:27)

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3º Ander Arregui (0:49:26)