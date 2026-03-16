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Dani Sordo y Cándido Carrera competirán en el 42 Rally Villa de Santa Brígida sobre un Hyundai i20 N Rally1

La edición del Rally Villa de Santa Brígida contará con más de 100 inscritos, incluyendo a Diego Domínguez Jr y Rogelio Peñate, y con la incertidumbre meteorológica por la borrasca que se acerca a Canarias

El Hyundai con el que correrá Dani Sordo en el 'Villa Santa Brígida'

El Hyundai con el que correrá Dani Sordo en el 'Villa Santa Brígida' / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Rally Villa de Santa Brígidaya ha entrado en su semana grande. El viernes y el sábado volverán a rugir los motores por los municipios de Valsequillo, San Mateo, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida con ocasión de la segunda cita del Campeonato BP de Rallys de Las Palmas.

DGJ Sport Team publicó hoy la relación de inscritos por orden alfabético, un orden que condensa una lista de participantes numerosa y de calidad. Entre ellos destacan Dani Sordo y Cándido Carrera. El piloto cántabro ha regresado en 2026 a la órbita del equipo Hyundai Shell Mobis World Rally Team para competir en el Campeonato del Mundo (WRC) y su primera cita de la temporada será el 42 Rally Villa de Santa Brígida. La dupla española competirá sobre un Hyundai i20 N Rally1 y con un Cándido Carrera que ya disputó esta cita en 2020, año en el que terminó cuarto junto a Emma Falcón.

Un cartel con mundialistas

Los Rally2 se suman también a la fiesta. Los paraguayos Diego Domínguez Jr -junto al grancanario Rogelio Peñate- y Andrea Lafarja – Germán Maune, sobre sendos Toyota GR Yaris Rally2, subrayan el toque internacional de esta edición. Armide Martín - Eduardo González (Skoda Fabia R5) y Luis Monzón – José Carlos Déniz (Toyota GR Yaris Rally2), ambos como ganadores de la prueba, también estarán presentes, así como Julián Falcón – Daniel Rosario (Skoda Fabia R5), Julio Martínez – Pedro Viera (Ford Fiesta R5) y Raúl Quesada – Agustín Vega (Hyundai i20 R5).

Son algunos de los pesos pesados que estarán presentes en esta edición y que, a razón de la publicación de esta relación provisional, forman parte de los más de 100 inscritos de este capítulo en la historia de la prueba que organiza DGJ Sport Team. La lista oficial de inscritos se conocerá mañana a las 20.00 h.

La meteorología, la incógnita de la semana

La borrasca que se aproxima a Canarias, que a priori tendrá especial incidencia a lo largo del fin de semana, es la gran incógnita en las jornadas previas al 42 Rally Villa de Santa Brígida. DGJ Sport Team se mantiene alerta y sigue de cerca su evolución, con el deseo de que la misma no afecte al desarrollo normal de la prueba.

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Por otro lado, sirve para recordar a los aficionados la importancia de la seguridad. La organización del 42 Ralle Villa de Santa Brígida ha hecho, a estas alturas, prácticamente todo su cometido, un trabajo que ha terminado deparando, seguramente, la lista de inscritos más importante de la historia de la prueba satauteña. Para que el fin de semana sea un éxito, en el sentido más amplio de la palabra, es vital que los aficionados sigan las recomendaciones de los oficiales y que se sitúen en lugares seguros para que, de este modo, puedan disfrutar del evento sin sobresaltos. La organización agradece, de antemano, su colaboración y comprensión.

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