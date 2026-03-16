La FIFA llega este lunes a Gran Canaria y se reúne con el Cabildo

Ya huele a Mundial 2030 en Gran Canaria. Una comitiva de la FIFA aterriza hoy en la Isla para seguir con su gira por las sedes españolas de la cita mundialista, con la meta de conocer los estadios y todos los proyectos de reforma que se están desarrollando en ellos para poder adecuarlos a los requisitos que se exigen para albergar partidos de la cita más grande del planeta fútbol.

En ese sentido, los emisarios del ente futbolístico se reunirán con el Cabildo, tal como estaba previsto, para hablar sobre la remodelación del Estadio de Gran Canaria, ya que hasta ahora no habían entrado en detalles sobre la misma. Además, la FIFA también aprovechará para trasladar cuestiones relacionadas con el ámbito legal y de seguridad.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, explicó en declaraciones a Radio Las Palmas que esta visita servirá para comentar aspectos trascendentales, como un cambio de «ordenanzas municipales por unas cuestiones comerciales de la FIFA. También nos expondrán los planes de movilidad y seguridad, no solo personal, sino también a nivel tecnológico. Ya hemos hecho todo el trabajo y ahora nos toca ver qué es lo que necesitan de nosotros en este momento. Esta reunión ya estaba prevista, lo que pasa es que se había retrasado un poco porque ellos han trabajado en cuestiones relacionadas con el Mundial que se celebra este mismo año en Estados Unidos, Canadá y México».

Mientras tanto, las obras del Estadio de Gran Canaria siguen su curso con la demolición de la torre sur, que, tal como explicó hace ya unas semanas el propio consejero, tienen que estar acabadas antes del final de este mes de marzo por un aspecto meramente contractual.

La delegación de la FIFA, que ya ha pasado en la última semana por Barcelona, Zaragoza, Madrid y hasta por Lisboa y Oporto, va a continuar con su agenda por las sedes españolas tras su paso por Gran Canaria durante el día de hoy. Mañana pasarán por Sevilla, el miércoles visitarán la ciudad de Bilbao y el jueves, San Sebastián.

Riazor se cae del Mundial

Aunque la FIFA está en España con el objetivo de inspeccionar todas las sedes en un primer vistazo, hay una de las que estaban previstas que se va a acabar cayendo. Se trata, nada más y nada menos, que la de A Coruña. Esta renuncia la van a anunciar hoy la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, y el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, que presentarán el acuerdo de un nuevo convenio de colaboración entre club y ayuntamiento que permitirá la mejora y reforma de Riazor, aunque no para adecuarlo a las exigencias para un Mundial.

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Por tanto, uno de los estadios que ya fue mundialista durante la edición de 1982 no va a ser parte de la lista para el 2030.