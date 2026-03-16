Raúl Quesada vuelve al R5 para disputar el 42º Rally Villa de Santa Brígida

Después de la toma de contacto en la reciente Subida de Juncalillo, Raúl Quesada volverá a enfundarse los guantes para disputar este fin de semana el Rally Villa de Santa Brígida. El de Valleseco tomará los mandos del Hyundai i20 R5 de Toñi Ponce Sport, unidad con la que ya logró una plaza de podio en la pasada edición del rally satauteño.

Con una mayor experiencia sobre este vehículo y, especialmente, con unidades de tracción total, Raúl Quesada vuelve a tener la oportunidad de ampliar su bagaje en un rally que centrará la atención de los aficionados locales ante su potente inscripción. Una incógnita será la meteorología, y es que, a estas alturas de la semana, hay anunciada una borrasca que podría dejar importantes precipitaciones y, con ello, abrir el abanico de candidatos a los primeros lugares del rally.

Quesada, que este fin de semana estará junto a Tino Vega, espera disfrutar con esta nueva experiencia al volante de un R5 que sigue causando admiración entre los aficionados locales.

Como un regalo de Reyes

«Competir con el R5 siempre es como un regalo de Reyes», asegura Raúl Quesada, quien agradece a «Toñi Ponce esta posibilidad: es un sueño pilotar una máquina así». En lo deportivo, espera que el rally «se pueda celebrar sin complicaciones. El organizador ha hecho un trabajo espectacular y ojalá que equipos y aficionados podamos disfrutarlo», subraya. «El año pasado subimos al podio, un objetivo que en 2026 será mucho más difícil. Nosotros saldremos a hacer nuestro rally y ya se verá al final del día», concretó.

Quesada y Vega comenzarán a rodar en la noche del viernes con la primera especial, «Villa de Santa Brígida» (6,018 km a las 21.30 h.), mientras que el sábado abordarán los recorridos de «San Mateo – Valsequillo de GC» (8,792 km a las 9.55 h., 13.05 h. y 16.15 h.), «Higuera Canaria – La Atalaya» (7,626 km a las 10.30 h., 13.40 h. y 16.50 h.), «La Milagrosa – Pino Santo – Los Silos» (13,857 km a las 11.05 h. y 14.15 h.) y «Villa de Santa Brígida – SM Deportes» (5,544 km a las 17.15 h.).