Al ‘Sanfer’ se le resiste el liderato en El Tablero

El San Fernando, segundo clasificado del grupo canario de Tercera RFEF, no pudo asaltar el liderato después empatar en el Estadio Eleuterio Valerón de El Tablero con el Atlético Paso, primero. Reparto de puntos en un duelo directo por el ascenso directo (1-1). Así pues, todo continúa igual, con los palmeros con dos puntos de ventaja sobre los de Maspalomas. El cuadro visitante fue superior al inicio y se adelantó por medio de Samu Corral en el ecuador del primer tiempo, pero Velicias no tardó en igualar la contienda para un Sanfer que se estiró en la segunda mitad sin claridad en ataque.

El Atlético Paso se mostró más cómodo sobre el campo durante los compases iniciales y dio el primer aviso en el minuto inicial por medio de Martínez, que golpeó desde la esquina directo al larguero. Sin embargo, la opción más clara la tuvo el San Fernando al cuarto de hora, tras un penalti por mano que Stéphane no supo aprovechar, golpeando ligeramente desviado a la derecha.

Las fuerzas se igualaron con el paso de los minutos y el pichichi local Edu Salles cabeceó desviado un centro de Pipa. En la réplica, pasado ya el ecuador del primer tiempo, Samu Corral tuvo mejor fortuna al enviar una falta lateral desde la izquierda directa a la escuadra más lejana. Duraba poco la alegría a los palmeros. Diez minutos más tarde, Velicias restableció el empate al cazar un balón muerto en el área después de una serie de rechaces.

Roja a Pipa

Tras el paso por vestuarios, fue el San Fernando el equipo que llevó el peso del partido con el balón en su poder, jugando más en campo contrario, aunque sin concretar ocasiones claras. El primer aviso lo dio Pipa con una volea desde la frontal que se marchaba por encima del larguero.

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En el minuto 77, Pipa vio la segunda amarilla, pero el Atlético Paso no supo aprovechar la superioridad numérica y siguió teniendo dificultades para llegar a las inmediaciones del área local. Ya en la última acción del partido, Stéphane rozó la remontada, pero su lanzamiento de falta desde la frontal salió rozando el poste.