Santi Aldama dice adiós a la temporada con los Memphis Grizzlies

La temporada con los Memphis Grizzlies se ha acabado para el grancanario Santi Aldama. La práctica certeza de que su equipo ni siquiera se va a clasificar para la disputa del play-in, ha llevado al jugador, de acuerdo con su club, para tomar la decisión de entrar en quirófano para acabar definitivamente con los problemas en la rótula de su rodilla que han mermado su rendimiento en las últimas semanas. El jugador sufre molestias en el compartimento troclear de la rodilla, una lesión del compartimento patelofemoral-troclear de la rodilla, que le generan molestias en forma de dolor en la parte anterior de la rodilla o detrás de la rótula, rigidez y con frecuencia algún derrame. En el caso de un deportista de élite como es su caso, el dolor se agudiza cada vez que corre, salta o cae tras un salto. Su lesión le ha generado una peor explosividad, dolor en las frenadas, en los cambios de dirección y en los aterrizajes repetidos. Además, el dolor patelofemoral puede inhibir el cuádriceps y reducir la capacidad de descarga de la rótula, lo que empeora la sensación de debilidad o falta de potencia.

A pesar de que Aldama ha podido jugar algunos partidos estando lesionado, al ser infiltrado, al poder aliviar el dolor y la inflamación en la zona, al final dicha solución no corrige por sí sola su dolencia.

En busca de una solución definitiva

Por ese motivo, tal y como comunicó su propio club, los Memphis Grizzlies, el jugador se someterá a un tratamiento consistente en una inyección ortobiológica para reducir sus molestias en la rodilla. El plazo de recuperación dependerá de la evolución del jugador, siendo el plazo normal en un deportista profesional entre cuatro y seis semanas alejado de las pistas.

Santi Aldama no juega desde el pasado 4 de febrero, cuando comenzó a estar de baja por un dolor persistente en esa zona.

Frenazo a su buena temporada

Antes de caer lesionado, el grancanario estaba completando durante esta temporada su mejor campaña en la NBA. En 43 partidos con los Grizzlies, el ala-pívot internacional promedió 14 puntos, 6,7 rebotes y 27,9 minutos de promedio por encuentro.

Especialmente su mejora se dejñó notar en el apartado ofensivo, donde el canario alcanzó un porcentaje de acierto cercano al 48% en sus tiros de campo y de un 35% desde la línea del 6.75.

Renovado el pasado verano

La apuesta de la franquicia de Tennessee por el interior isleño quedo demostrada el pasado verano, cuando a pesar de los incesantes rumores de traspaso, Aldama renovó con Memphis tras entrar en la agencia libre restringida y firmó un contrato de tres años que le reportará la nada desdeñable cifra de 52,5 millones de dólares.

Su equipo marcha 11ºen la Conferencia Oeste con un balance de 23-43, jugando esta recta final de temporada con muchos jugadores de la G-League la mayoría de los partidos, sin su gran estrella Ja Morant en la pista, mientras se decide su futuro, que cada vez parece estar más lejos de los Grizzlies.