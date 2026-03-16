Una visita exprés con suvenir canario; así fue el día de los emisarios de la FIFA en Gran Canaria para observar los avances de cara al Mundial de 2030

La FIFA ya conoce el plan Mundial de Gran Canaria. Entre 15 y 20 emisarios del ente federativo internacional y de la Real Federación Española de Fútbol se desplazaron hoy hasta territorio insular con motivo de continuar con sus visitas protocolarias agendadas a las sedes que van a albergar partidos de la cita mundialista que se va a celebrar en junio de 2030 en España, Portugal y Marruecos. Tras pasar por Barcelona, Madrid, Zaragoza, Lisboa y Oporto, Gran Canaria fue la siguiente parada de la comitiva, que llegó por la mañana al Estadio de Gran Canaria para reunirse con el Cabildo, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y la UD Las Palmas. El objetivo: conocer de primera mano el avance de la reforma del recinto de Siete Palmas.

En esa primera toma de contacto, los enviados de la FIFA pudieron ver el proyecto que transformará el estadio de la UD Las Palmas en La Nube, una presentación que no se había podido completar en el encuentro anterior al no estar todavía terminado. Durante la reunión, los emisarios realizaron algunos comentarios sobre la remodelación, aunque sin entrar en demasiados detalles, y posteriormente recorrieron las entrañas del recinto. La visita continuó en la torre sur, donde comprobaron sobre el terreno cómo avanzan los primeros movimientos de las obras. Durante toda la jornada en el estadio, Juan José Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, ejerció como anfitrión gracias a su experiencia en las relaciones con el organismo internacional. Además, agasajó a los visitantes con una selección de productos canarios para acercarles parte de la gastronomía del Archipiélago.

Después de descansar y almorzar en el Hotel Reina Isabel, los emisarios de la FIFA se desplazaron a la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria en torno a las 16.30 horas para continuar con su agenda. En esa segunda reunión, se abordaron con el ente público cuestiones relacionadas con los requerimientos legales y de seguridad necesarios para la celebración de la Copa del Mundo. Una vez concluido ese segundo encuentro, la expedición pondrá rumbo a Sevilla, donde continuará con las visitas a las sedes españolas que aún quedan por inspeccionar antes de cerrar su recorrido.

Por su parte, fuentes cercanas al Cabildo valoraron de forma positiva esta nueva visita de la FIFA y reiteraron que la reforma del Estadio de Gran Canaria marcha en tiempo y forma.

A Coruña renuncia a ser sede y prioriza la reforma de Riazor

Por otro lado, también se ha oficializado que el Ayuntamiento de A Coruña renuncia a ser sede del Mundial 2030 para centrar sus esfuerzos en la reforma del estadio de Riazor. La decisión llega tras alcanzar un acuerdo con el Deportivo y la Diputación para impulsar una obra adaptada a las necesidades de la ciudad y no a las exigencias de la FIFA. En un acto celebrado en el salón de plenos, la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, aseguró que A Coruña es «una ciudad con ambición, pero tomamos nuestras decisiones pensando en el largo plazo».