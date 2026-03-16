Vive la la Superliga Masculina de Voleibol de cerca: LA PROVINCIA regala entradas dobles para los partidos del CV Guaguas

El periódico LA PROVINCIA ofrece a sus lectores una oportunidad única para vivir en directo el mejor voleibol nacional. Con motivo de los próximos compromisos del CV Guaguas en casa, el diario sortea un total de 60 entradas dobles (30 por partido) para asistir a dos emocionantes encuentros que se disputarán en la Zona Vóley del Gran Canaria Arena.

El primero de los partidos tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 12:30 horas, cuando el conjunto grancanario se enfrente al Instercap Asisa Tarragona SPSP en un duelo clave del calendario. Una semana más tarde, el sábado 28 de marzo a las 18:30 horas, el CV Guaguas volverá a la pista para medirse al Grupo Herce Soria Voleibol, otro rival de entidad en la competición.

Los seguidores del equipo amarillo podrán participar en el sorteo a través de la web de La Provincia. Los ganadores recibirán una entrada doble para disfrutar del espectáculo desde las gradas del recinto capitalino, uno de los escenarios deportivos de referencia en Canarias, donde el CV Guaguas se enfrenta a sus rivales en más una jornada de la Superliga Masculina de Voleibol.

Fechas de los encuentros:

📅 21 de marzo – CV Guaguas vs. Instercap Asisa Tarragona SPSP (Superliga Masculina de Voleibol) - 12:30 h

📅 28 de marzo – CV Guaguas vs. Grupo Herce Soria Voleibol (Superliga Masculina de Voleibol) - 18:30 h

🏟️ Lugar: Gran Canaria Arena

Con esta iniciativa, LA PROVINCIA reafirma su compromiso con el deporte local y al mismo tiempo, da a sus lectores la posibilidad de apoyar al CV Guaguas en un tramo decisivo de la temporada. Dos citas imprescindibles para los amantes del voleibol que prometen emoción, intensidad y el mejor ambiente deportivo.

Un doble regalo para la afición

El “duplo sorteo” no es solo una promoción: es una invitación a formar parte de una gran etapa para el voleibol en Gran Canaria. Dos partidos, dos experiencias únicas… y sesenta lectores que podrán decir que estuvieron allí.

Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏐 Entradas para uno o para los dos encuentros (30 dobles para cada partido).

💛 Un ambiente vibrante, con la afición grancanaria volcada con su equipo.

🔥 Voleibol de primer nivel.

La pelota está en el aire... y LA PROVINCIA pone las entradas.

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo.

Asegúrate de estar registrado en laprovincia.es: Si aún no estás registrado, hazlo ahora mismo. ¡Es gratis y solo te tomará unos minutos! Completa los formularios: Lee y acepta las bases y completa los formularios con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando en el sorteo que más te apetezca o en los dos y ahora es solo cruzar los dedos.

Formulario de participación para el sorteo del partido: CV Guaguas vs. Instercap Asisa Tarragona SPSP (21/03):

Formulario de participación para el sorteo del partido: CV Guaguas vs. Grupo Herce Soria Voleibol (28/03):

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Al mediodía del viernes 20 de marzo realizaremos el sorteo de entradas para el partido CV Guaguas vs. Instercap Asisa Tarragona SPSP y contactaremos inmediatamente con los afortunados ganadores, quienes podrán disfrutar de este emocionante partido en vivo.

Al mediodía del viernes 27 de marzo realizaremos el sorteo de entradas para el partido CV Guaguas vs. Grupo Herce Soria Voleibol y también, contactaremos inmediatamente con los afortunados ganadores.

¡Ojo!👀 Recuerda actualizar tus datos de contacto (teléfono móvil y email) para que podamos localizarte fácilmente en caso de ser uno de los ganadores. Puedes actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado.

¡Mucha suerte a todos y que gane el mejor equipo! 🏐🎉