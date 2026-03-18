Luis Monzón y José Carlos Déniz se reencuentran a bordo del Toyota GR Yaris Rally2

Después del positivo debut del piloto satauteño con su nueva unidad, este fin de semana encara su primer rally, un ‘Villa de Santa Brígida’ que todo hace indicar que estará marcado por la inestabilidad meteorológica. Ganadores de la cita de casa hasta en tres ocasiones, la prueba grancanaria supondrá para ambos una nueva oportunidad para seguir conociendo el Toyota GR Yaris Rally2.

Después de rozar la victoria en el Rally de Maspalomas hace algo más de cuatro meses, Luis Monzón y José Carlos Déniz vuelven a encontrarse en el interior de un vehículo de competición. Por primera vez lo harán a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, unidad que el piloto satauteño ya estrenó de manera positiva en la pasada Subida de Juncalillo.

La pareja Monzón – Déniz encara este fin de semana el 42 Rally Villa de Santa Brígida, la segunda parada del Campeonato de Las Palmas de Rallies de Asfalto, un marco en el que se han impuesto en 2009, 2015 y 2025.

Esta edición, como todo hace indicar, parece que puede estar marcada por la inestabilidad meteorológica debido a la llegada de la borrasca Therese. En el caso de que llueva en los tramos del próximo fin de semana, Luis Monzón tendrá fresca la lectura de la reciente Subida de Juncalillo, y es que en esas mismas condiciones se estrenó al volante del Toyota GR Yaris Rally2. Por otro lado, los grancanarios serán protagonistas en una de las ediciones más importantes del rally satauteño, un capítulo de su historia que será recordado por la calidad y cantidad de sus equipos inscritos.

“Va a ser nuestro primer rally con el Toyota GR Yaris Rally2 y estamos muy ilusionados”, reconoce Luis Monzón a escasas jornadas del pistoletazo de salida. También supone “el reencuentro con José Carlos”, valoró el de Santa Brígida, que añadió que aún les “faltará confianza respecto al conocimiento del coche, pero estamos con ganas de hacerlo bien”.

El 42 Rally Villa de Santa Brígida celebrará este viernes sus verificaciones, la ceremonia de salida y un primer tramo, ‘Villa de Santa Brígida’ (6,018 km a las 21:30 h), con el que se alzará el telón. Para el sábado quedará el día más largo con el paso por ‘San Mateo – Valsequillo de GC’ (8,792 km a las 9:55 h, 13:05 h y 16:15 h), ‘Higuera Canaria – La Atalaya’ (7,626 km a las 10:30 h, 13:40 h y 16:50 h), ‘La Milagrosa – Pino Santo – Los Silos’ (13,857 km a las 11:05 h y 14:15 h) y ‘Villa de Santa Brígida – SM Deportes’ (5,544 km a las 17:15 h).

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