Reventón El Paso ofrece un servicio de guardería gratuita para facilitar la participación de las familias

Uno de los servicios más demandados por los corredores con menores a su cargo es el de guardería, que la organización de la prueba vuelve a poner a disposición de los participantes en cada edición, en colaboración con el Centro Lúdico-Infantil El Árbol. Se trata de un servicio de ludoteca completamente gratuito, dirigido a niños de entre 3 y 12 años.

El centro, ubicado en pleno núcleo de El Paso y a escasos metros de la zona de salida y meta, abrirá sus puertas el próximo 28 de marzo, coincidiendo con la celebración de la prueba, en horario de 06:45 a 17:00 horas.

Cada menor podrá permanecer un máximo de ocho horas en las instalaciones. Las plazas serán limitadas y el acceso estará regulado por el personal de la ludoteca, en función de la capacidad del establecimiento. Para hacer uso del servicio, bastará con presentar el dorsal del corredor, que permitirá identificar a los usuarios beneficiarios de esta prestación personalizada y de calidad.

No obstante, será imprescindible realizar una inscripción previa, ya sea mediante llamada telefónica o mensaje, a los números 654 34 53 68 o 635 86 72 61.

Por otro lado, las personas que no dispongan de dorsal de Reventón El Paso Fred. Olsen Express también podrán acceder al servicio en el mismo horario, abonando la tarifa establecida por el centro. Asimismo, se ofrece la posibilidad de incluir el almuerzo para los menores, siempre bajo solicitud previa a través de los teléfonos indicados y asumiendo las familias el coste correspondiente.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa conjunta busca dar respuesta a las necesidades de aquellos padres y madres con hijos menores que desean participar en alguna de las modalidades de la prueba, especialmente en aquellas que permiten completar el recorrido en menos de ocho horas. Del mismo modo, constituye una opción ideal para quienes prefieren disfrutar de una jornada repleta de actividades programadas, mientras sus hijos participan en propuestas de ocio y entretenimiento bajo la supervisión de personal especializado.