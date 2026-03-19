La borrasca Therese obliga a suspender toda la jornada de fútbol de este viernes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
La Federación Interinsular de Las Palmas ha comunicado que los 138 encuentros de fútbol y fútbol sala previstos para este viernes quedan suspendidos
La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) ha acordado este mediodía ampliar la activación del Protocolo de Actuación ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) y suspender toda la actividad federativa también durante la jornada del viernes, como consecuencia de la situación de alerta por vientos y lluvias declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Esta ampliación de la medida eleva a más de 200 el número total de partidos suspendidos, correspondientes a prácticamente todas las categorías y modalidades de fútbol y fútbol sala en el ámbito de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Aplazada también la final de la Copa Tomás Alcántara
Entre los encuentros afectados destaca la final de la Copa Tomás Alcántara, que debían disputar el Gran Canaria FS y la UD San Nicolás en el Pabellón Félix Santana, y que queda aplazada hasta nueva fecha, así como las semifinales y la final de la Copa FIFLP de categoría Cadete, también de la modalidad de Fútbol Sala.
Pendientes del fin de semana
La FIFLP ha informado que durante la jornada del viernes se tomará una decisión respecto a la disputa de los encuentros del fin de semana, en función de las actualizaciones de las alertas meteorológicas emitidas por los organismos oficiales.
Reprogramación y medidas organizativas
El Departamento de Competiciones insta a los clubes a que antes del martes 24 de marzo comuniquen el acuerdo para la celebración de los los encuentros suspendidos, no pudiendo disputarse más tarde del 9 de abril de 2026. Todos los partidos que no cuenten con la aprobación de fecha y hora de los dos equipos implicados serán reprogramados por el Departamento de Competiciones de la FIFLP.
Como ya se había comunicado, esta suspensión no afecta a las competiciones organizadas por la Federación Canaria de Fútbol (FCF) ni por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cuyos órganos competentes adoptarán sus propias decisiones.
Además, la FIFLP mantendrá cerradas sus instalaciones, desarrollando su actividad administrativa de forma telemática, incluyendo los servicios del Comité Técnico de Árbitros y la Escuela Canaria de Entrenadores.
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