Los Canariones Andamios Padrón logran su 15º título

Tras la celebración de la última jornada de la Liga Insular de dominó, a la que se llegaba en la máxima categoría con los primeros de la clasificación separados por un solo punto, el líder, Los Canariones Andamios Padrón, cumplió en su duelo ante el RC Victoria para así revalidar el título y festejar el que es su 15º entorchado liguero en las 32 ediciones del torneo.

Su rival más directo, el Teror Pito 4, también hizo los deberes frente al Guaxayra, pero el triunfo de los amarillos hacía que su victoria resultase infructuosa, teniendo que conformarse los terorenses con la segunda plaza. Ambos se clasifican para el Campeonato de España que tendrá lugar en diciembre en Lanzarote. El podio lo completaba el San Rafael de Vecindario.

Descienden a Segunda el Dominante Los Castillos y el Telde Doble 4. Las vacantes que estos dejan en Primera serán ocupadas por el Arinaga, ascendido desde hace varias semanas, y el San Porruño, que se jugaba el ascenso en un duelo directo con el Victorias Canteras, al que derrotaba a domicilio por 5-7.