Dani Sordo, piloto del equipo Hyundai en el Mundial de rallys: «Es una pasada poder correr este año el ‘Islas Canarias’»

El cántabro Dani Sordo tiene el próximo Rally Islas Canarias marcado en rojo en su ‘último baile’ como piloto. Como aperitivo, si la meteoreología lo permite, hoy toma la salida en el ‘Villa de Santa Brígida’ para probarse.

Recientemente se proclamaba campeón del Campeonato de Rallys de Portugal (CPR), ¿qué importancia le otorga a este triunfo dentro de su dilatado palmarés en el automovilismo?

Más que el título de campeón de Portugal, que era el objetivo, lo que más me motivó, respetando al resto de pilotos participantes, fue la lucha con Kris Meeke -Toyota-, al que hemos podido ganar. Sin menospreciar al resto de participantes, Kris y yo teníamos un nivel más alto que los demás y mi lucha era con él. Al final es bonito ganar un campeonato, hacerlo de la manera que lo hemos logrado y para Hyundai, eso es lo que lo ha hecho más especial.

¿Le cogió por sorpresa que Hyundai le llamara para correr este año el Mundial de rallys?

Ha sido un poco una carambola, porque Ott Tänak decidió retirarse y en principio yo tenía que estar en la lista que tenían de pilotos para ir turnándose; la verdad es que la llamada me gustó.

¿Cabe la posibilidad de que al final pueda correr más de esas cinco o siete carreras del Mundial que están inicialmente previstas?

De momento son estas carreras; vamos a empezar a correr y veremos qué pasa. Pero a no ser que empiece a correr y las gane todas, a lo mejor sí me podría caer alguna más. En principio, ya están todas las carreras asignadas entre los pilotos.

El año pasado subía una publicación en sus redes sociales en las que alababa la elección del Rally Islas Canarias como una de las carreras del Mundial. ¿Qué significa para usted venir a la Isla este año para correrlo y que esa primera carrera en su regreso al Mundial sea precisamente esta?

Es todo un poco extraño. El año pasado me apetecía mucho venir, estuve intentando hacerlo y poder tener en el Rally Islas Canarias mi despedida, pero no fue posible. A la afición canaria la admiro muchísimo, apoya muchísimo el rally y estoy súper contento por ellos, que puedan tener una de las pruebas del Mundial, porque se lo merecen. También le digo que después, algunos aficionados peninsulares se me echaron encima, diciendo que por qué no se lo merecían ellos (risas). Fue bonito, porque para Canarias lo es, tiene unas carreteras espectaculares y se lo merecen. Para mí, el poder estar este año aquí es una pasada.

Comentaba el año pasado Rogelio Peñate, copiloto grancanario asiduo del Mundial, que probablemente el Islas Canarias era la mejor prueba sobre asfalto del mundo. Usted que ha corrido rallys por todo el planeta, ¿está de acuerdo con esa opinión?

Todavía no he visto los tramos, pero sí que puedo afirmar que las carreteras son súper bonitas. Es un rally que me recuerda mucho al de Córcega. Siempre que un rally se celebra en una isla, hay muchas curvas y las carreteras son muy bonitas. Es más complejo el venir hasta aquí, más que en el caso de un rally en la Península. Por ejemplo, es más fácil ir a un Rally de Cataluña que a uno en Canarias. Las carreteras son diferentes. No sé si es el mejor o no, pero uno de los más bonitos, seguro, aunque si hacemos uno en la zona norte de España puede salir un rally muy guapo también.

¿Cómo le afecta a los pilotos el microclima que hay en la Isla y que puede cambiar las condiciones de seco a mojado a lo largo de cada tramo?

Afecta sobre todo en la elección de neumáticos y en el set up del coche -configuración-, al pasar de seco a mojado. Es algo que por ejemplo suele suceder también en el Rally de Montecarlo.

Usted participó en 2008 en el Stadium Race en el Gran Canaria, además de ganar en 2011 en el Vicente Calderón. ¿Qué recuerda de esa experiencia ya que este año la prueba también incluye este recinto en el programa?

Hace mucho de esto, fue una bonita experiencia. La verdad es que siempre he tenido muy buenos recuerdos de Canarias.

¿Le gusta este tipo de tramos espectáculo como el que se va a vivir este año en el interior del Estadio de Gran Canaria?

Sí. Te permite atraer a otro tipode público, como puedan ser las familias con los niños. Es otro tipo de carrera que está muy bien para toda esa gente que no se puede desplazar a la montaña, lo tiene más cerca y lo pueden vivir.

¿Qué sensaciones tiene de cara al Villa de Santa Brígida?

Primero desear que se haga finalmente, porque la situación metereológica hace que esté todo un poco en el aire. Los tramos que hemos podido ver hoy -por ayer- durante los entrenos son bonitos, difíciles, con muchas curvas, pero puede ser interesante de cara a poder hacer el set up del coche para el Islas Canarias.

¿Será esta finalmente su última temporada?

Eso llevo pensando desde hace bastante tiempo, pero creo que esta, si no es la última, desde luego será de las últimas. Para que no lo sea tendría que irme todo bien y que me dijeran que el año que viene corriese y estirarlo un poco más. Otra modalidad sí que podría hacerla, pero lo rallys creo que ya tocan a su fin, además el año que viene hay un cambio de reglamento.