Domingo Alonso y el Rally Islas Canarias, juntos hasta 2031

El Villa de Santa Brígida, pendiente de la borrasca Therese, que se prevé afecte con virulencia a Canarias. La primer cita de rallys de asfalto de la temporada en Gran Canaria, que presenta una lista de lujo con récord de participantes –con 103 supera el récord instaurado en 2022 con un centenar de inscritos–, mantiene el plan inicialmente previsto. De momento, la prueba sigue adelante mientras no existan indicaciones contrarias desde las autoridades competentes. DGJ Sport Team, empresa organizadora, sigue de cerca la situación con el deseo de que esta edición tan espectacular mantenga su curso de manera normal. Hoy, día previsto para las verificaciones administrativas opcionales, se va a dar toda la información actualizada al respecto.

Recordar que para mañana, a las 16.00 horas, está programado el shakedown en Marzagán a las 18.00 horas. Después, a las 20.00 horas, tendrá lugar la ceremonia de salida y, a continuación, se celebra el primer tramo cronometrado de este Rally Villa de Santa Brígida, de seis kilómetros de recorrido. Ya para el sábado queda el grueso de tramos cronometrados: San Mateo-Valsequillo, de 8,792 kilómetros (9.55, 13.05 y 16.15 horas); Higuera Canaria-La Atalaya, de 7,626 kilómetros (10.30, 13.40 y 16.50 horas); La Milagrosa-Pino Santo-Los Silos, de 13,857 kilómetros (11.05 y 14.5 horas); y Villa de Santa Brígida SM de Deportes, de 5,544 kilómetros (17.15 horas).

En la lista de inscritos, Dani Sordo la abre con su Hyundai i20 N Rally1, mientras que los paraguayos Diego Domínguez y Andrea Lafarja añaden el toque internacional. De los locales, entre otros, no falta el satauteño Luis Monzón con el Toyota GR Yaris Rally2. n

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