Empiezan los preparativos para la final de la Copa de la Reina en el Estadio de Gran Canaria: Barça-Atlético

Gran Canaria ha dado el pistoletazo de salida a la organización de la final de la Copa de la Reina con una reunión de coordinación en la que han participado distintos organismos implicados en el desarrollo del evento. Este encuentro inicial ha servido para poner en común las necesidades técnicas y logísticas de una cita que se ha consolidado como uno de los principales escaparates del fútbol femenino en España.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), así como responsables de instituciones locales vinculadas al deporte. Entre ellos, miembros del Instituto Insular de Deportes, de la Unión Deportiva Las Palmas y técnicos de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

Coordinación técnica y logística en el estadio

Durante la sesión de trabajo, los distintos departamentos abordaron cuestiones clave relacionadas con la organización del partido. Áreas como la venta de entradas, comunicación, protocolo o producción televisiva expusieron sus necesidades específicas con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento.

Tras esta primera puesta en común, los equipos técnicos realizaron una visita al Estadio de Gran Canaria. Este recorrido permitió analizar sobre el terreno aspectos fundamentales como la distribución de espacios para medios de comunicación, zonas VIP, accesos para equipos y operativa de retransmisión.

Un escaparate en crecimiento para el fútbol femenino

La final de la Copa de la Reina ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, tanto en asistencia de público como en seguimiento televisivo. Este incremento refleja el auge del fútbol femenino en España, con una mayor visibilidad mediática y un interés creciente por parte de la afición.

La celebración de este tipo de eventos en Canarias no solo tiene un impacto deportivo, sino también turístico y económico. Según destacan las instituciones, la llegada de aficionados y equipos contribuye a dinamizar la economía local y a proyectar la imagen de la isla como destino para grandes competiciones.

Antonio Morales, entre otros cargos públicos y deportivos en Fitur junto a la Copa de la Reina. / La Provincia

Atlético de Madrid y FC Barcelona, finalistas

En el plano deportivo, la final ya tiene protagonistas. El Atlético de Madrid Femenino logró su pase tras superar al Club Deportivo Tenerife Femenino con un resultado global de 2-0 en semifinales. Por su parte, el FC Barcelona Femenino se impuso al Levante Badalona Femenino por 4-1 en el cómputo total.

El encuentro reunirá a algunas de las jugadoras más destacadas del panorama nacional, como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Lola Gallardo o Andrea Medina.

Expectativas de asistencia y próximos pasos

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, subrayó la importancia de acoger una cita de estas características. Según explicó, la organización se encuentra ultimando detalles con el objetivo de que todo esté preparado para el día del partido.

La final se disputará el próximo 16 de mayo y se espera una alta afluencia de público. El objetivo es llenar las más de 32.000 localidades del estadio, en un ambiente que combine deporte, ocio y promoción del fútbol femenino entre los más jóvenes.

Este primer encuentro marca el inicio de un proceso de planificación que continuará en las próximas semanas con nuevas reuniones técnicas. En ellas se seguirá afinando la organización, con especial atención a la experiencia de los asistentes y al impacto positivo que el evento puede generar en la isla.