Empiezan los preparativos para la final de la Copa de la Reina en el Estadio de Gran Canaria: Barça-Atlético
Representantes de la Real Federación Española de Fútbol y organismos locales avanzan en la planificación técnica del evento del 16 de mayo
Gran Canaria ha dado el pistoletazo de salida a la organización de la final de la Copa de la Reina con una reunión de coordinación en la que han participado distintos organismos implicados en el desarrollo del evento. Este encuentro inicial ha servido para poner en común las necesidades técnicas y logísticas de una cita que se ha consolidado como uno de los principales escaparates del fútbol femenino en España.
En la reunión estuvieron presentes representantes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), así como responsables de instituciones locales vinculadas al deporte. Entre ellos, miembros del Instituto Insular de Deportes, de la Unión Deportiva Las Palmas y técnicos de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
Coordinación técnica y logística en el estadio
Durante la sesión de trabajo, los distintos departamentos abordaron cuestiones clave relacionadas con la organización del partido. Áreas como la venta de entradas, comunicación, protocolo o producción televisiva expusieron sus necesidades específicas con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento.
Tras esta primera puesta en común, los equipos técnicos realizaron una visita al Estadio de Gran Canaria. Este recorrido permitió analizar sobre el terreno aspectos fundamentales como la distribución de espacios para medios de comunicación, zonas VIP, accesos para equipos y operativa de retransmisión.
Un escaparate en crecimiento para el fútbol femenino
La final de la Copa de la Reina ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, tanto en asistencia de público como en seguimiento televisivo. Este incremento refleja el auge del fútbol femenino en España, con una mayor visibilidad mediática y un interés creciente por parte de la afición.
La celebración de este tipo de eventos en Canarias no solo tiene un impacto deportivo, sino también turístico y económico. Según destacan las instituciones, la llegada de aficionados y equipos contribuye a dinamizar la economía local y a proyectar la imagen de la isla como destino para grandes competiciones.
Atlético de Madrid y FC Barcelona, finalistas
En el plano deportivo, la final ya tiene protagonistas. El Atlético de Madrid Femenino logró su pase tras superar al Club Deportivo Tenerife Femenino con un resultado global de 2-0 en semifinales. Por su parte, el FC Barcelona Femenino se impuso al Levante Badalona Femenino por 4-1 en el cómputo total.
El encuentro reunirá a algunas de las jugadoras más destacadas del panorama nacional, como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Lola Gallardo o Andrea Medina.
Expectativas de asistencia y próximos pasos
El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, subrayó la importancia de acoger una cita de estas características. Según explicó, la organización se encuentra ultimando detalles con el objetivo de que todo esté preparado para el día del partido.
La final se disputará el próximo 16 de mayo y se espera una alta afluencia de público. El objetivo es llenar las más de 32.000 localidades del estadio, en un ambiente que combine deporte, ocio y promoción del fútbol femenino entre los más jóvenes.
Este primer encuentro marca el inicio de un proceso de planificación que continuará en las próximas semanas con nuevas reuniones técnicas. En ellas se seguirá afinando la organización, con especial atención a la experiencia de los asistentes y al impacto positivo que el evento puede generar en la isla.
- DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas
- La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
- Última hora: el Carnaval Internacional de Maspalomas aplaza la Gala Drag y varios actos por la borrasca Therese
- Mónica Naranjo actuará en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026
- El hombre hallado muerto en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria llevaba un mes desaparecido
- La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
- Buscan a una persona desaparecida en Gran Canaria
- Los vecinos de Schamann dicen adiós a Vicente, el alma de Zumilandia, tras morir apuñalado: «Era un hombre trabajador, dedicado a los suyos»