El Rallye Villa de Santa Brígida se mantiene expectante a una jornada para su inicio
La prueba que organiza DGJ Sport Team no ha recibido órdenes de aplazamiento o cancelación y mantiene el grueso de su programa para las jornadas de viernes y sábado. Lo que sí ha anulado son las verificaciones administrativas opcionales previstas para la tarde de este jueves 19 de marzo, así como la ceremonia de salida de mañana viernes
La 42 edición del Rallye Villa de Santa Brígida mantiene, básicamente, su programa inicial a excepción de las verificaciones administrativas opcionales fijadas para la tarde de este jueves 19 de marzo, las cuales han sido canceladas al igual que la ceremonia de salida del viernes. De este modo, la prueba que organiza DGJ Sport Team mantiene el grueso de su programación.
La organización de la prueba satauteña no ha recibido orden de aplazamiento o cancelación. Siempre a la espera de la evolución de la borrasca Therese, el Rallye Villa de Santa Brígida, en su edición, 2026, mantiene sus planes originales.
Así, este viernes, entre las 16:00 y las 18:00 h, está fijado el shakedown que tendrá lugar en Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria. Antes de su inicio, el Club de Mayores de Santa Brígida acogerá las verificaciones administrativas y técnicas para los que realicen esa prueba, aproximadamente, una decena de equipos. Para el resto de participantes se estudia atrasar el inicio de ese paso previo al inicio de la competición.
De existir algún cambio en el plan original del 42 Rallye Villa de Santa Brígida, la organización lo comunicará a la mayor brevedad posible.
El 42 Rallye Villa de Santa Brígida cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Brígida, la Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Valsequillo, el Ayuntamiento de San Mateo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y su Instituto Municipal de Deportes. A nivel privado, destaca el apoyo de Škoda Canarias, Bp, Diasan Puertas Automáticas, Pirotecnia Piromart, Ledtse, Grupo Cantera, Pasto y Bellota – Santa Brígida, N&N Computers, Star Garage Shop, Restauración Mallow, Caro y Estación Bp Santa Brígida.
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