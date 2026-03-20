Alcorac en su camino hacia su tercer intento por el título nacional: "Todavía siento que soy un 'novato' en el boxeo"

El grancanario Alcorac Caballero inicia el camino de su tercer asalto al título de Campeón de España del peso medio con una velada que promete emociones fuertes, dentro de la EON Boxing Series, en el que será el protagonista de uno de los dos combates estelares, saltando al ring para medirse al valenciano Abel Giménez. La otra pelea estelar es la de la grancanaria Sarai Umpiérrez, que se enfrentará a la chilena, residente en Italia, Evelyn Camporeale.

El púgil isleño afirma que "estoy preparado para este combate, hemos hecho un trabajo mental bastante importante, que fue quizás lo que me faltó en la última pelea -por el título de campeón de España ante Ezequiel Gurría-, para poder ganar y volver a tener la oportunidad de optar al título de campeón de España".

Ganar para volver a optar al cinturón del peso medio

A pesar de caer a los puntos en su segundo intento de ser campeón, ya que en el primero no pudo llegar a subir al ring para medirse a John Jader Obregón, al lesionarse en una pelea previa de preparación del combate, Caballero recuerda que "estoy bien posicionado, pero necesito ganar esta pelea para volver a poder optar al título de campeón de España".

En su opinión, en esa pelea ante Ezequiel Gurría en el que perdió a los puntos, le faltó "un poco más de garra, confiar un poco más de mí y ofrecer un poco más de pelea, que sí que fue igualada, pero él puntuó un poco más que yo".

Un 'novato' en el boxeo

Respecto a esa evolución del kickboxing al boxeo admite que "todavía soy un novato en el boxeo, sólo tengo 10 peleas hasta el momento, todas ellas profesionales porque no hice ninguna amateur, pero la experiencia que me ha dado el kickboxing es lo que me ha permitido poder estar optando al título de campeón de España". "Las preparaciones son totalmente distintas a nivel de asaltos, el boxeo es algo menos lesivo a nivel del cuerpo, por el tema de las patadas, pero ambos no dejan de ser deportes de contacto y en ese sentido, el resto de la preparación es parecida", explica el campeón mundial de K-1.

Reconoce que la transición de uno a otro deporte "no me ha costado demasiado, porque desde chiquitito siempre había practicado el boxeo para adaptarlo al kickboxing, aunque hay muchas cosas como las esquivas o el movimiento de pies, la distancia es totalmente distinta, que no es que me haya costado demasiado, pero que sí me he tenido que adaptar".

Aunque admite que "el año pasado me volqué un poco más en el boxeo, este año se me abrió una puerta importante en el K-1 y seguiré equilibrando la práctica de ambos deportes, porque en mayo tengo un evento importante".

Desmontando a su rival, Abel Giménez

Su nuevo adversario, Abel Giménez, es un valenciano que vuelve al ring tras un tiempo alejado de los cuadriláteros y que cuenta con un récord profesional de tres victorias -ante Elkhan Bairamov, Nelson Altamirano y Johnson Rosso- y tres derrotas -José Luis Serrano, David Pineda y Arthur Aslanian-. Cuenta con el respaldo de una prolífica carrera en el pugilismo amateur, donde conquistó cuatro campeonatos de la Comunidad Valenciana y dos bronces en el Campeonato de España, merced a su condición de boxeador valiente, guerrero y de los que siempre van hacia adelante, que encaja con el estilo aguerrido y valiente del propio Alcorac Caballero.

La principal debilidad del valenciano se encuentra en esa agresividad que le lleva en ocasiones a quedarse expuesto en las contras.

Sobre él, el púgil grancanario reconoce que será un rival "duro, con mucho bagaje sobre todo en el mundo amateur y seguro que se va a poder ver una gran pelea entre los dos".

Vuelve a pelear en casa

La gran diferencia para Alcorac Caballero en comparación con su última pelea, que discurrió en Zaragoza, en esta ocasión peleará con el apoyo de su afición en la grada, que asegura que "es importante de cara a la motivación y te sientes más arropado".

El grancanario reconoce sentirse muy apoyado por su promotora, EON Boxing, de la que afirma que "es una buena promotora, que está apostando mucho por mí y por los eventos en Canarias, están además innovando bastante, porque pocos eventos incluyen artistas en sus eventos, es algo que creo que le puede dar un gran futuro".

La lección aprendida

Alcorac Caballero ha aprendido de su última derrota que "me ayudó a tener más los pies en la tierra, corregir fallos, llevaba demasiadas peleas seguidas durante los últimos años y no te paras a analizar tus fallos, pero esta pelea me hizo pararme y darme cuenta que no todo era el físico y he trabajado mucho la parte mental, que ha sido clave para volver ahora con más fuerza".