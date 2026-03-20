Aplazado el Rallly Villa de Santa Brígida por la borrasca Therese

La organización del Rally Villa de Santa Brígida, cuyo primer tramo cronometrado se disputaba en la noche de este viernes y continuaba el sábado, ha decidido el aplazamiento de la prueba, que contaba con 103 participantes inscritos, debido de la borrasca Therese que afecta duramente a Gran Canaria.

El jueves se comunicaba la anulación de las las verificaciones administrativas opcionales previstas, así como la ceremonia protocolaria de salida de esta noche, aunque se mantenía el grueso de su programación.

En la tarde de este viernes también estaba previsto la celebración del shakedown en Marzagán, como aperitivo del primer tramo cronometrado ya por la noche.